"Бесит польский, учите русский": солист группы "Пошлая Молли" отличился скандальным заявлением и вызвал гнев сети (видео)

Исполнитель взбудоражил сеть скандальным заявлением

Фронтмен известной харьковской группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный (Тимошенко), который в своем творчестве был больше ориентирован на российскую аудиторию, но после полномасштабного вторжения заявил о проукраинской позиции, сделал странное заявление о польском языке. Приехав в Польшу на концерт артист сказал, что его бесит польский язык, и полянкам нужно учить "нормальный" русский.

В своих Instagram-сторис Кирилл опубликовал видео, в котором сказал, что его бесит польский язык. Он также предложил полякам вступить в русскую империю выучить "нормальный" язык — русский.

"Знаете что меня бесит в Польше? Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом у**анском языке, когда есть русский язык", — говорит Бледный в своем обращении.

Позже, спустя несколько часов Кирилл Бледный запостил точно такое же видео, на котором он при помощи искусственного интеллекта говорит то же обращение, но уже на польском языке.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Возможно, Кирилл Бледный решил таким образом пошутить, но в сети тонкость его троллинга не поняли, и засыпали видео гневным комментариями.

К слову, в своих сторис фронтмен "Пошлой Молли" также показал кадры с концерта группы в Польше, на которых можно увидеть, что на сцену они вышли с украинским флагом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка обвинила солиста рок-группы "Пошлая Молли" в домогательстве. По словам девушки, на тот момент ей было всего 17 лет.