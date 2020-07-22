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Украинка обвинила солиста рок-группы "Пошлая Молли" в домогательстве
Украинка обвинила Кирилла Бледного в домогательстве

Украинка обвинила солиста рок-группы "Пошлая Молли" в домогательстве

Украинка обвинила солиста рок-группы "Пошлая Молли" в домогательстве
Обновлено 19:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В Инстаграме девушка под ником s_kendel обвинила певца Кирилла Бледного (Тимошенко) в домогательстве. По словам девушки, на тот момент ей было всего 17 лет, а хэштег "Бледныйнасильник" сейчас находится в топе русскоязычного Твиттера.

Об инциденте решила рассказать бывшая фанатка на своей странице в соцсети после того, как к ней обратилась еще одна предполагаемая жертва музыканта.

"Когда мне было 17, я попала на концерт моего кумира, конечно, я была на седьмом небе от счастья, но меня еще больше поразило то, что он мне написал и позвал гулять", - написала девушка в Инстаграме.

s_kendel утверждает, что уже на свидании, когда артист начал к ней приставать, она дала ему пощечину. В ответ Бледный ударил ее также, после это вызвал такси, поцеловал в лоб и отправил домой.

 
 
 
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"По планам я должна была показать местные достопримечательности, но что-то пошло не так", - заявляет девушка.

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Солист группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный пока никак не прокомментировал данную ситуацию, но многие фанаты вспомнили интервью артиста у Юрия Дудя, когда он утверждал, что всегда спрашивает своих поклонниц паспорт.

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Все по теме:

Обвинение, Кирилл Тимошенко, Кирилл Бледный, Пошлая Молли.

Автор:

Телеграф
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