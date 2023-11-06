"Бісить польська, вчіть російську": соліст гурту "Пошла Моллі" відзначився скандальною заявою і викликав гнів у мережі (відео)

Виконавець розбурхав мережу скандальною заявою

Фронтмен відомого харківського гурту "Пошлая Моллі" Кирило Блєдний (Тимошенко), який у своїй творчості був більше орієнтований на російську аудиторію, але після повномасштабного вторгнення заявив про проукраїнську позицію, зробив дивну заяву про польську мову. Приїхавши до Польщі на концерт, артист сказав, що його дратує польська мова, і полякам треба вивчати "нормальну" російську.

У своїх Instagram-сторіс Кирило опублікував відео, в якому сказав, що його дратує польська мова. Він також запропонував полякам вступити до російської імперії і вивчити "нормальну" мову — російську.

"Знаєте що мене бісить у Польщі? Мене бісить польська мова. Я не розумію, навіщо говорити цією у**анською мовою, коли є російська мова", — говорить Блєдний у своєму зверненні.

Пізніше, через кілька годин Кирило Блєдний запостив таке саме відео, на якому він за допомогою штучного інтелекту говорить те саме звернення, але вже польською мовою.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Можливо, Кирило Блєдний вирішив таким чином пожартувати, але в мережі тонкість його тролінгу не зрозуміли, і відео засипали гнівними коментарями.

До речі, у своїх сторіс фронтмен "Пошлої Моллі" також показав кадри з концерту гурту в Польщі, на яких можна побачити, що на сцену вони вийшли з українським прапором.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка звинуватила соліста рок-гурту "Пошла Моллі" у домаганні. За словами дівчини, на той момент їй було лише 17 років.