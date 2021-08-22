Соліст української групи "Пошлая Моллі" потрапив в Росії в лікарню: "Був напівголий"

Кирило Блідий був госпіталізований в Геленджику відразу після концерту.

Фронтмен української рок-групи "Пошлая Моллі" Кирило Блідий (наст. Ім’я Кирило Тимошенко), якого в минулому році звинуватили в домаганні, був госпіталізований відразу після концерту в російському місті Геленджик.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Відзначається, що в Міську лікарню на вул. Луначарського співака привезли на поліцейській машині.

За словами очевидців, Блідий був напівголий і стверджував, що "йому загрожують". Зараз рок-музикант перебуває в поліції.

Раніше "Телеграф" писав, що Софія Ротару, перед своїм виступом на концерті до Дня незалежності України на НСК "Олімпійський", заспівала на російській сцені в Сочі на фестивалі "Нова хвиля-2021". Після цього український продюсер Ігор Кондратюк закликав не пускати 74-річну артистку на концерт в Києві, який відбудеться у вівторок, 24 серпня.