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Соліст української групи "Пошлая Моллі" потрапив в Росії в лікарню: "Був напівголий"

Автор
Т. Кармазіна
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Соліст української групи "Пошлая Моллі" потрапив в Росії в лікарню: "Був напівголий" Новина оновлена 22 серпня 2021, 08:46
Кирило Блідий

Кирило Блідий був госпіталізований в Геленджику відразу після концерту.

Фронтмен української рок-групи "Пошлая Моллі" Кирило Блідий (наст. Ім’я Кирило Тимошенко), якого в минулому році звинуватили в домаганні, був госпіталізований відразу після концерту в російському місті Геленджик.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Відзначається, що в Міську лікарню на вул. Луначарського співака привезли на поліцейській машині.

За словами очевидців, Блідий був напівголий і стверджував, що "йому загрожують". Зараз рок-музикант перебуває в поліції.

Раніше "Телеграф" писав, що Софія Ротару, перед своїм виступом на концерті до Дня незалежності України на НСК "Олімпійський", заспівала на російській сцені в Сочі на фестивалі "Нова хвиля-2021". Після цього український продюсер Ігор Кондратюк закликав не пускати 74-річну артистку на концерт в Києві, який відбудеться у вівторок, 24 серпня.

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