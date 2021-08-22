Солист украинской группы "Пошлая Молли" попал в России в больницу: "Был полуголый"

Кирилл Бледный был госпитализирован в Геленджике сразу после концерта.

Фронтмен украинской рок-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный (наст. имя Кирилл Тимошенко), которого в прошлом году обвинили в домогательстве, был госпитализирован сразу после концерта в российском городе Геленджик.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в Городскую больницу на ул. Луначарского певца привезли на полицейской машине.

По словам очевидцев, Бледный был полуголый и утверждал, что "ему угрожают". Сейчас рок-музыкант находится в полиции.

Ранее "Телеграф" писал, что София Ротару, перед своим выступлением на концерте ко Дню независимости Украины на НСК "Олимпийский", спела на российской сцене в Сочи на фестивале "Новая волна-2021". После этого украинский продюсер Игорь Кондратюк призвал не пускать 74-летнюю артистку на концерт в Киеве, который состоится во вторник, 24 августа.