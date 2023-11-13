Поблагодарил на свою голову: в Крыму студент поддержал Фарион, а она "слила" его данные ФСБ

Сотрудники спецслужб уже провели "воспитательную" беседу

Скандально известная Ирина Фарион практически "слила" российской ФСБ жителя временно оккупированного Крыма. Парень написал письмо Фарион, которое она, не замаскировав личную информацию отправителя, опубликовала в собственном телеграм-канале.

Работник спецслужб нашли юношу и провели "интеллигенту" беседу, после которой он в видео-обращении извинился за свои высказывания и назвал их неправильными. Об этом пишет Инсайдер UA.

Парнем, личные данные которого Ирина Фарион "засветила" в сети, оказался Максим Глебов, обучающийся филологу украинского языка в одном из вузов временно оккупированного Крыма. В письме он поддержал позицию Фарион относительно того, на каком языке должны общаться украинские защитники.

"Откуда я буду знать, что это наши, а не москали, которые оделись в украинскую форму… Не представляю себе, как на Киевской (улица в Симферополе — ред.) буду слышать от наших воинов язык оккупации", — говорится в письме.

Более того, Максим считает Ирину Фарион "лучом среди тьмы оккупации" и очень благодарен ей за ее труд.

Но работники ФСБ не разделяют мнения парня. Провели с ним содержательную "интеллигенту" беседу, после которой Максим отказался от своих взглядов и назвал их неправильными.

В комментариях под постом Ирины Фарион с письмом Максима пользователи сети стали просить скрыть личные данные парня. На что Фарион ответила в привычном духе, мол, ей виднее, что замазывать, а что нет.

Скриншот из телеграмм-канала Ирины Фарион

Примечательно, что в большинстве благодарственных писем, которые присылали уже позже Ирине Фарион, пользователи сами маскировали собственные имена и фамилии. Также госпожа Фарион не стесняется публиковать и обращение студентов к руководству Львовской политехники, где работает, высмеивая их ошибки и называя это "позором".

Ранее "Телеграф" писал, что, несмотря на многочисленные просьбы, руководство вуза не изменило свое мнение относительно Ирины Фарион и не видит необходимости в ее увольнении. Такое мнение представители Львовской политехники высказали в ответ на заявление МОН о многочисленных запросах студентов.