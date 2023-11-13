Поблагодарил на свою голову: в Крыму студент поддержал Фарион, а она "слила" его данные ФСБ
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Сотрудники спецслужб уже провели "воспитательную" беседу
Скандально известная Ирина Фарион практически "слила" российской ФСБ жителя временно оккупированного Крыма. Парень написал письмо Фарион, которое она, не замаскировав личную информацию отправителя, опубликовала в собственном телеграм-канале.
Работник спецслужб нашли юношу и провели "интеллигенту" беседу, после которой он в видео-обращении извинился за свои высказывания и назвал их неправильными. Об этом пишет Инсайдер UA.
Парнем, личные данные которого Ирина Фарион "засветила" в сети, оказался Максим Глебов, обучающийся филологу украинского языка в одном из вузов временно оккупированного Крыма. В письме он поддержал позицию Фарион относительно того, на каком языке должны общаться украинские защитники.
"Откуда я буду знать, что это наши, а не москали, которые оделись в украинскую форму… Не представляю себе, как на Киевской (улица в Симферополе — ред.) буду слышать от наших воинов язык оккупации", — говорится в письме.
Более того, Максим считает Ирину Фарион "лучом среди тьмы оккупации" и очень благодарен ей за ее труд.
Но работники ФСБ не разделяют мнения парня. Провели с ним содержательную "интеллигенту" беседу, после которой Максим отказался от своих взглядов и назвал их неправильными.
В комментариях под постом Ирины Фарион с письмом Максима пользователи сети стали просить скрыть личные данные парня. На что Фарион ответила в привычном духе, мол, ей виднее, что замазывать, а что нет.
Примечательно, что в большинстве благодарственных писем, которые присылали уже позже Ирине Фарион, пользователи сами маскировали собственные имена и фамилии. Также госпожа Фарион не стесняется публиковать и обращение студентов к руководству Львовской политехники, где работает, высмеивая их ошибки и называя это "позором".
Ранее "Телеграф" писал, что, несмотря на многочисленные просьбы, руководство вуза не изменило свое мнение относительно Ирины Фарион и не видит необходимости в ее увольнении. Такое мнение представители Львовской политехники высказали в ответ на заявление МОН о многочисленных запросах студентов.