Подякував на свою голову: у Криму студент підтримав Фаріон, а вона "злила" його дані ФСБ

Працівники спецслужб вже провели "виховну" бесіду

Скандально відома Ірина Фаріон практично "злила" російській ФСБ мешканця тимчасово окупованого Криму. Хлопець написав листа пані Фаріон, який вона, не замаскувавши особисту інформацію відправника, опублікувала у власному телеграм-каналі.

Працівник спецслужб знайшли юнака та провели "інтелігенту" бесіду, після якої він у відеозверненні перепросив за свої висловлювання і назвав їх неправильними. Про це пише Інсайдер UA.

Хлопцем, особисті дані якого Ірина Фаріон "засвітила" у мережі, виявився Максим Глєбов, який навчається на філолога української мови в одному з вишів тимчасово окупованого Криму. У листі він підтримав позицію пані Фаріон щодо того, якою мовою мають спілкуватись українські оборонці.

"Звідки я буду знати, що це наші, а не москалі, які вбралися в українську форму… Не уявляю собі, як на Київській (вулиця у Сімферополі — ред.) буду чути від наших воїнів язик окупації", — йдеться у листі.

Ба більше, Максим вважає Ірину Фаріон "променем серед темряви окупації" та дуже вдячний їй за її працю.

Та працівники ФСБ не поділяють думки хлопця. Адже провели з ним змістовну "інтелігенту" бесіду, після якої Максим відмовився від своїх поглядів і назвав їх неправильними.

У коментарях під постом Ірини Фаріон з листом Максима користувачі мережі почали просити приховати особисті дані хлопця. На що пані Фаріон відповіла у звичному дусі, мовляв, їй видніше, що замазувати, а що — ні. З відповіді можна зробити також висновок, що Ірина Фаріон не зрозуміла про ще саме йдеться і де треба прикрити прізвище.

Скриншот з телеграм-каналу Ірини Фаріон

Примітно, що у більшості листів-подяк, які надсилали вже пізніше Ірині Фаріон, подекуди користувачі самі маскували власні імена та прізвища. Також пані Фаріон не цурається публікувати й звернення студентів до керівництва Львівської політехніки, де працює, висміюючи їхні помилки та називаючи це "прозором".

Раніше "Телеграф" писав, що попри численні прохання керівництво вишу не змінило свою думку щодо Ірини Фаріон та не бачить необхідності у її звільненні. Таку думку представники Львівської політехніки висловили у відповідь на заяву МОН щодо численних запитів студентів.