"Підігравала окупантам": за Фаріон, яка "злила" ФСБ дані студента, візьметься СБУ

Це ницість і злочин, які мають бути покарані

Ірина Фаріон, "зливши" дані кримського студента ФСБ, фактично втрутилась у приватне життя особи та спричинила загрозу особистої безпеки та життя. У такий спосіб вона вчинила злочин і підіграла окупантам, які чинять тиск на мешканців окупованих територій з проукраїнською позицією.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до СБУ, щоб вони проаналізували дії пані Фаріон та надали свою оцінку. Про це омбудсмен повідомив у Telegram.

Також він нагадав, що Ірина Фаріон — народний депутат ВР України 7-го скликання і мала б знати про важливість захисту персональних даних. "Однак, ця людина публічно надала прізвище, ім’я, місце навчання хлопця, які дали змогу росіянам ідентифікувати цього студента", — зауважив Лубінець.

ЇЇ дії можуть мати й вже мають наслідки, адже студентом, чиї дані ідентифікували російські спецслужбовці, "займається" окупаційний "Центр боротьби з екстремізмом" російського Міністерства внутрішніх справ.

"Персональні дані в умовах війни — не абстракція, а захист життя і свободи! (…) Це не тільки втручання у приватне життя особи, але і спричинена загроза особистої безпеки та життя студента", — наголосив Лубінець та додав, що Фаріон з одного боку вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку, підіграла окупантам. Тому і результат очевидний.

Як наслідок, Уповноважений ВР України з прав людини звернувся до СБУ.

"… у зв’язку з фактом розголошення конфіденційної інформації звернувся до Служби безпеки України для належного реагування! Аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку.

Ніхто не повинен нехтувати безпекою інших громадян", — резюмував омбудсмен.

Також представниця президента України в Криму Таміла Ташева заявила, що докладе зусиль, аби покарати Ірину Фаріон за публікацію особистих даних проукраїнського студента, який навчається на тимчасово окупованому півострові.

Представниця президента України в Криму Таміла Ташева

"Як Представник Президента України в АР Крим вчинятиму дії, щоб притягти до відповідальності за зазначені дії громадянку. Це ницість і злочин публікуватиму на загальний огляд повідомлення від людини, яка пише тобі з тимчасово окупованої території", — написала Ташева.

Фаріон відреагувала на інформацію про "злиття" даних студента

У відповідь на такі заяви сама пані Фаріон написала, що інформація про затримання студента російськими спецслужбами є провокацією. Та прикрилась тим, що не може знати звідки саме ті люди, якій пишуть її листи, і які вона публікує. Але, на противагу, у листі студента чітко зазначено, що він навчається у тимчасово окупованому Криму на філолога української мови. Наслідки вказують на те, що ФСБ вистачило сил і розуму знайти хлопця оперативно.

"Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Борітеся — поборете", — написала Фаріон.

Це вже друге звернення до правоохоронних органів щодо Ірини Фаріон, адже раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Дмитро Лубінець звернувся до СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення після скандалу на тлі висловлювань одіозної радикалістки.