"Буратіно вже не той": мережа вибухнула мемами про нардепа Дубінського (фото)

Якась карабас-барабасщина несеться

Мережею активно поширюються меми, які виникли після поширення інформації про те, що у чинного депутата ВР України Олександра Дубінського, до якого у понеділок, 13 листопада, знову прийшли з обшуками, був позивний "Буратіно". Жарти крутяться і навколо того, хто ж тепер Папо Карло та інші герої казки.

Найкращі з доробок інтернет-користувачів зібрав "Телеграф". Користувачі Х(раніше Twitter) пішла далі та почали ще й обговорення звернення Дубінського, у якому він звинуватив президента України Володимира Зеленського у повномасштабній війні.

Найпопулярнішим мемом стали фотожаби, де у Буратіно голова Дубінського, або навпаки. Також користувачі на деяких фото домалювали йому смугасту шапку та довгий ніс.

Деякі меми підписують без зайвих вигадок "Буратіно вже не той".

Користувачі Х почали вигадувати жарти на основі мемів, у яких згадують і той момент, коли Дубінський прийшов у Верховну Раду у футболці з написом "Мама любит скорость". Пишуть, мовляв, тепер мама любить не тільки швидкість.

Креативність допомогла і зʼясувати, чому Дубінський — це Буратіно. Та дописати у його компанію Ірину Фаріон як Мальвіну та Олексія Арестовича як Пʼєро.

На новину про арешт "Буратіно" відреагували також і у російських пабліках, де жартома пишуть про те, що нібито не вірять у причетність Дубінського, а насправді — висміюють прізвисько.

Не забули люди у цьому гармидері про Анатолія Шарія, зазначивши, що, мовляв, у нього вже не вистачає кімнат на всіх зрадників.

Додамо, що Буратіно — це казковий герой казки Льва Толстого "Золотий ключик або Пригоди Буратіно", який у західній культурі має прототип — Піноккіо. Обидва герої — дерев'яні ляльки, яких зробив Папо Карло.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про те, що 6 листопада Олександру Дубінському обрали запобіжний захід і тепер він перебуває під домашнім арештом.