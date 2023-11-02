"Треба миритися": Арестович розлютив українців заявою про переговори з рф

У мережі різко відреагували на нову заяву ексрадника ОП

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, який часто вирізнявся скандальними висловлюваннями, зробив чергову резонансну заяву. Цього разу він запропонував почати з росією мирні переговори.

Про це він заявив на каналі Ходорковський LIVE у четвер, 2 листопада. За його словами, війна з росією фактично зайшла в глухий кут.

Арестович також зазначив, що, зважаючи на великі втрати з боку рф, ця війна начебто "не потрібна народам росії". "Фактично, глухий кут у війні. Тому що ні росія не може захопити всерйоз великі шматки нашої території, ні ми не можемо відбити зараз", — заявив він.

"Далі переведення це в партер, стаціонарний фронт, нескінченні і безглузді вбивства один одного без спроб досягнути якихось важливих результатів не потрібні ні російському народу, ні українському. Народ починає це розуміти. Я вважаю, нам треба миритися. Виходити на мирні переговори", — сказав він, зазначивши, що "ці перемовини мають бути чесними та паритетними".

Ця заява Арестовича викликала шквал гнівних коментарів у мережі. Багато хто з користувачів зацікавився, чому правоохоронні органи й досі не взялись за колишнього радника ОП.

Інші звинуватили Арестовича у роботі на ворожі спецслужби. Також багато коментарів були просто нецензурними.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив про намір балотуватися на пост президента на наступних виборах. Він також представив свою передвиборчу програму.