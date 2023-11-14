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"А мандарины будут?" Суд избрал меру пресечения Дубинскому, нардеп не смолчал (видео)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Александр Дубинский Новость обновлена 14 ноября 2023, 06:36
Александр Дубинский. Фото РБК-Украина

Новый год нардеп будет встречать в СИЗО

В ночь на 14 ноября около трех часов, Печерский районный суд Киева определился с будущей судьбой народного депутата Александра Дубинского. Было решено, что он останется под стражей на 60 дней без возможности внести залог. Заседание проводилось в закрытом режиме.

Об этом сообщило "Суспільне" с места событий. Информацию подтвердил сам Дубинский в собственном Telegram-канале.

"До 12 января 2024 года. А это значит что? Новый год в СИЗО. Надеюсь, что хоть мандарины будут", — прокомментировал решение суда сам нардеп.

Напомним, первое дело Дубинского касается его выезда за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Во время поездки подруга нардепа "спалила" его общий с ней отдых в Барселоне. Второе дело против нардепа – об организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.

В понедельник, 13 ноября, ему вручили еще одно подозрение уже по делу об осуществлении информационно-подрывной деятельности в пользу россии. По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, которую сформировало главное управление генштаба вооруженных сил рф.

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#Суд #Мера пресечения #Олександр Дубінський