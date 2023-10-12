В Украине скупают элитные авто во время войны: почему это "зрада" и при чем здесь рф

Международные автоконцерны обеспокоены ситуацией на автомобильном рынке Украины

Европейских производителей автомобилей удивляют рекордные продажи элитных машин в Украине в разгар войны. Международные автоконцерны начали расследование по данному поводу на украинском авторынке.

Об этом "Бизнес-Телеграфу" сообщил глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко. Он подчеркнул, что в расследовании принимают участие также и украинские импортеры машин.

В данном случае речь идет о конкретно сегменте премиальных автомобилей, продажи которых в этом году побили рекорды. То есть, в воюющей стране продажи BMW и Mercedes стали больше, чем в мирное время. Этому есть свое объяснение — дорогие машины украинские дельцы выкупают для россиян. Схема такова — машины оформляют на физлиц или юридических лиц и вывозят их через Европу на территорию Беларуси, Грузии, Казахстана и в другие постсоветские страны. Уже оттуда машины попадают в россию. Такой факт, конечно же, беспокоит международные автоконцерны. В ситуации сейчас разбираются представители заводов, ВААИД и импортеры.

"Диллеры в схемах не участвуют. Но авто в салоне может купить любой, и каков его дальнейший маршрут – непонятно. Тем не менее, если всплывают факты поставок иномарок в россию, это сказывается на репутации импортера и дилеров", — говорит Назаренко.

При этом в одном из автосалонов, где продают премиальные авто, "Бизнес-Телеграфу" рассказали, что в договоре купли-продажи специально прописали пункт, согласно которому покупателям обязуется не перепродавать авто граждан россии или же выезжать на ней в рф, Белорусь, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан и т.д.

В пресс-службе "Укравто" рассказали, что они запустили аудит дилеров по проверке оформления договоров купли-продажи машины.

"Существует целый ряд внутренних процедур, рекомендованных заводом-производителем, мы не можем их раскрывать", — отметили в "Укравто".

В то же время дилеры даже стали вносить в "черные списки" подозрительных клиентов, которые пытаются приобрести сразу несколько авто или скупают машины по разным салонам. При этом контроль частных покупателей — не простое дело, поскольку они могут заключать сделки через многочисленных подставных лиц.

Более детально читайте в материале "Бизнес-Телеграфа": Дорогие авто для оккупантов: Украина становится "черным рынком" элитных машин для врага.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы, приобретая машину, все чаще отдают предпочтение электрокарам. Это касается не только ввезенных в страну машин из-за границы, но и тех, что есть на внутреннем рынке.