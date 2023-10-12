В Україні скуповують елітні авто під час війни: чому це зрада і до чого тут рф

Міжнародні автоконцерни стурбовані ситуацією на автомобільному ринку України

Європейських автовиробників дивують рекордний продаж елітних машин в Україні в розпал війни. Міжнародні автоконцерни розпочали розслідування з цього приводу на українському авторинку.

Про це "Бізнес-Телеграфу" повідомив голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів та дилерів Олег Назаренко. Він наголосив, що у розслідуванні беруть участь також і українські імпортери машин.

У цьому випадку йдеться про конкретно сегмент преміальних автомобілів, продаж яких цього року побив рекорди. Тобто у воюючій країні продажі BMW і Mercedes стали більшими, ніж у мирний час. Цьому є пояснення — дорогі машини українські ділки викуповують для росіян. Схема така — машини оформляють на фізосіб чи юридичних осіб та вивозять їх через Європу на територію Білорусі, Грузії, Казахстану та інші пострадянські країни. Вже звідти машини потрапляють до росії. Такий факт, звичайно ж, непокоїть міжнародні автоконцерни. У ситуації зараз розбираються представники заводів, ВААІД та імпортери.

"Дилери у схемах не беруть участі. Але авто в салоні може купити будь-який, і який його подальший маршрут — незрозуміло. Проте, якщо спливають факти постачання іномарок до росії, це позначається на репутації імпортера та дилерів", — говорить Назаренко.

При цьому в одному з автосалонів, де продають преміальні авто, "Бізнес-Телеграфу" розповіли, що в договорі купівлі-продажу спеціально прописали пункт, згідно з яким покупцям зобов’язується не перепродувати авто громадян рф або ж виїжджати на ній у росію, Білорусь, Вірменію, Грузію, Казахстан, Киргизстан, Азербайджан тощо.

У пресслужбі "Укравто" розповіли, що вони запустили аудит дилерів щодо перевірки оформлення договорів купівлі-продажу машини.

"Існує ціла низка внутрішніх процедур, рекомендованих заводом-виробником, ми не можемо їх розкривати", — зазначили в "Укравто".

Водночас дилери навіть стали вносити до "чорних списків" підозрілих клієнтів, які намагаються придбати відразу кілька авто або скуповують машини по різних салонах. При цьому контроль приватних покупців — не проста справа, оскільки вони можуть укладати угоди через численні підставні особи.

Детальніше читайте у матеріалі "Бізнес-Телеграфа": Дорогі авто для окупантів: Україна стає "чорним ринком" елітних машин для ворога.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці, купуючи машину, все частіше віддають перевагу електрокарам. Це стосується не лише ввезених у країну машин з-за кордону, а й тих, що є на внутрішньому ринку.