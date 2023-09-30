Всього за 25 доларів: у США з аукціону продали Toyota Camry в хорошому стані

Хороша машина за пару копійок

Багато людей, які не хочуть переплачувати, купують вживані автомобілі з США. Транспортні засоби на страхових аукціонах хоч і пошкоджені, але ціна їх дуже низька — пристойні моделі можна купити за 4-10 тисяч доларів. Однак деколи вартість їх буває і зовсім смішною, хоч це і справжня рідкість.

Зокрема, нещодавно на аукціоні IAAI у США продали седан Toyota Camry. Він перебував у ДТП, проте авто постраждало не дуже — не вистрілили навіть подушки безпеки. Дещо пошкоджена кришка багажника, немає бампера і розбиті фари. Видно, удар автомобіль отримав ззаду.

З аукціону цей автомобіль продали всього за 25 доларів. Мабуть, тому, що його ремонт оцінили в понад 5 тисяч доларів, і ніхто не запропонував вищу за 25 доларів ціну. Звісно, в українських реаліях майстри відремонтували б ці пошкодження значно дешевше.

Пробіг автомобіля перевищує 200 тисяч кілометрів. У США таке авто коштує понад 6 тисяч доларів, на вторинному ринку України — 8-9 тисяч в американській валюті.

Опис та технічні характеристики авто

Toyota Camry 2007 року є популярним седаном середнього розміру, який відомий своєю надійністю і комфортом. Він має класичний дизайн і призначений для їзди містом, трасою тощо.

Toyota Camry 2007 року випуску продавалася з різними двигунами залежно від ринку. Найбільш популярним був 2.4-літровий 4-циліндровий бензиновий двигун потужністю приблизно 158 кінських сил (118 кВт). Крутний момент складає 218 Нм.

Продуктивність:

розгін до 100 км/год: приблизно 9-10 секунд;

максимальна швидкість: приблизно 200 км/год.

У середньому Toyota Camry 2007 року витрачає приблизно 9-10 літрів пального на 100 км пробігу в місті та приблизно 7-8 літрів на 100 км на трасі.

Салон і комфорт:

салон розрахований на п'ять пасажирів і має великий задній ряд сидінь;

клімат-контроль та аудіосистема;

великий багажник.

Безпека:

система гальмування ABS (антиблокувальна система гальм);

подушки безпеки для водія та переднього пасажира;

система стабільності автомобіля.

Ось тут можна подивитися огляд гібридної моделі Toyota Camry 2007 року випуску:

Раніше "Телеграф" розповідав, що японська компанія Nissan випустила нову модель Dayz. Це авто з повним приводом, яке коштує всього 10 тисяч доларів.