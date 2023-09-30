Рус

Всього за 25 доларів: у США з аукціону продали Toyota Camry в хорошому стані

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Toyota Camry
Toyota Camry. Фото infocar.ua

Хороша машина за пару копійок

Багато людей, які не хочуть переплачувати, купують вживані автомобілі з США. Транспортні засоби на страхових аукціонах хоч і пошкоджені, але ціна їх дуже низька — пристойні моделі можна купити за 4-10 тисяч доларів. Однак деколи вартість їх буває і зовсім смішною, хоч це і справжня рідкість.

Зокрема, нещодавно на аукціоні IAAI у США продали седан Toyota Camry. Він перебував у ДТП, проте авто постраждало не дуже — не вистрілили навіть подушки безпеки. Дещо пошкоджена кришка багажника, немає бампера і розбиті фари. Видно, удар автомобіль отримав ззаду.

З аукціону цей автомобіль продали всього за 25 доларів. Мабуть, тому, що його ремонт оцінили в понад 5 тисяч доларів, і ніхто не запропонував вищу за 25 доларів ціну. Звісно, в українських реаліях майстри відремонтували б ці пошкодження значно дешевше.

Пробіг автомобіля перевищує 200 тисяч кілометрів. У США таке авто коштує понад 6 тисяч доларів, на вторинному ринку України — 8-9 тисяч в американській валюті.

Опис та технічні характеристики авто

Toyota Camry 2007

Toyota Camry 2007 року є популярним седаном середнього розміру, який відомий своєю надійністю і комфортом. Він має класичний дизайн і призначений для їзди містом, трасою тощо.

Toyota Camry 2007 року випуску продавалася з різними двигунами залежно від ринку. Найбільш популярним був 2.4-літровий 4-циліндровий бензиновий двигун потужністю приблизно 158 кінських сил (118 кВт). Крутний момент складає 218 Нм.

Toyota Camry 2007 року випуску

Продуктивність:

  • розгін до 100 км/год: приблизно 9-10 секунд;
  • максимальна швидкість: приблизно 200 км/год.

У середньому Toyota Camry 2007 року витрачає приблизно 9-10 літрів пального на 100 км пробігу в місті та приблизно 7-8 літрів на 100 км на трасі.

Салон і комфорт:

  • салон розрахований на п'ять пасажирів і має великий задній ряд сидінь;
  • клімат-контроль та аудіосистема;
  • великий багажник.

Безпека:

  • система гальмування ABS (антиблокувальна система гальм);
  • подушки безпеки для водія та переднього пасажира;
  • система стабільності автомобіля.

Ось тут можна подивитися огляд гібридної моделі Toyota Camry 2007 року випуску:

Раніше "Телеграф" розповідав, що японська компанія Nissan випустила нову модель Dayz. Це авто з повним приводом, яке коштує всього 10 тисяч доларів.

Теги:
#Toyota #Авто #Toyota Camry #Дешеві авто