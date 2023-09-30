Всього за 25 доларів: у США з аукціону продали Toyota Camry в хорошому стані
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Хороша машина за пару копійок
Багато людей, які не хочуть переплачувати, купують вживані автомобілі з США. Транспортні засоби на страхових аукціонах хоч і пошкоджені, але ціна їх дуже низька — пристойні моделі можна купити за 4-10 тисяч доларів. Однак деколи вартість їх буває і зовсім смішною, хоч це і справжня рідкість.
Зокрема, нещодавно на аукціоні IAAI у США продали седан Toyota Camry. Він перебував у ДТП, проте авто постраждало не дуже — не вистрілили навіть подушки безпеки. Дещо пошкоджена кришка багажника, немає бампера і розбиті фари. Видно, удар автомобіль отримав ззаду.
З аукціону цей автомобіль продали всього за 25 доларів. Мабуть, тому, що його ремонт оцінили в понад 5 тисяч доларів, і ніхто не запропонував вищу за 25 доларів ціну. Звісно, в українських реаліях майстри відремонтували б ці пошкодження значно дешевше.
Пробіг автомобіля перевищує 200 тисяч кілометрів. У США таке авто коштує понад 6 тисяч доларів, на вторинному ринку України — 8-9 тисяч в американській валюті.
Опис та технічні характеристики авто
Toyota Camry 2007 року є популярним седаном середнього розміру, який відомий своєю надійністю і комфортом. Він має класичний дизайн і призначений для їзди містом, трасою тощо.
Toyota Camry 2007 року випуску продавалася з різними двигунами залежно від ринку. Найбільш популярним був 2.4-літровий 4-циліндровий бензиновий двигун потужністю приблизно 158 кінських сил (118 кВт). Крутний момент складає 218 Нм.
Продуктивність:
- розгін до 100 км/год: приблизно 9-10 секунд;
- максимальна швидкість: приблизно 200 км/год.
У середньому Toyota Camry 2007 року витрачає приблизно 9-10 літрів пального на 100 км пробігу в місті та приблизно 7-8 літрів на 100 км на трасі.
Салон і комфорт:
- салон розрахований на п'ять пасажирів і має великий задній ряд сидінь;
- клімат-контроль та аудіосистема;
- великий багажник.
Безпека:
- система гальмування ABS (антиблокувальна система гальм);
- подушки безпеки для водія та переднього пасажира;
- система стабільності автомобіля.
Ось тут можна подивитися огляд гібридної моделі Toyota Camry 2007 року випуску:
Раніше "Телеграф" розповідав, що японська компанія Nissan випустила нову модель Dayz. Це авто з повним приводом, яке коштує всього 10 тисяч доларів.