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Авто з повним приводом за 10 тисяч доларів: : чим дивує новинка від Nissan

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Nissan Dayz
Nissan Dayz. Фото nissan

Просто мрія на колесах

Японська компанія Nissan випустила нову модель Dayz. Це дуже компактний хетчбек для міста, довжина якого складає лише 340 см. Модель не дуже потужна — всього 48 та 64 кінських сил. Але цього цілком вистачає для щоденних міських поїздок.

Авто належить до сегмента кей-карів. Це невеликі міські авто, які дуже популярні у мегаполісах. Машина поступила у продаж за цінами від 9650 до 13950 доларів, залежно від двигуна. Про це повідомляють на сайті компанії.

Ця найменша модель Nissan має такі розміри:

  • довжина — 339, 5 см;
  • висота — 166,0 см;
  • ширина — 147, 5 см.

Колісна база цього авто складає 249, 5 см (точно як у BMW MINI).

Двигун Nissan Dayz

Двигун Nissan Dayz

Комплектується цей автомобіль лише бензиновими двигунами. Обидва з них 660-кубові, але потужність відрізняється. Версії представлені тільки коробкою передач варіатор з переднім чи повним приводом.

А що всередині?

Салон Nissan Dayz

Салон оздоблений якісними матеріалами і може випускатись у декількох кольорах, зокрема, і в рожевому. Решітка радіатора може бути компактною та розширеною, це на вибір майбутнього автовласника. Серед інших особливостей варто зазначити низку опцій з безпеки — камери кругового огляду, система напівавтономного водіння. Є підігрів керма, контроль "сліпих" зон, а також діодні фари у звичайній комплектації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що китайська компанія Chery уже почала постачати своїм дилерам новий седан Arrizo 5 WS. Він коштує всього 9 тисяч доларів.

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#Nissan #Авто #Дешеві автомобілі