Зможе купити кожен: новий седан за 9 тисяч доларів вже на ринку

Звичайний міський седан з привабливим цінником

Китайська компанія Chery уже почала постачати своїм дилерам новий седан Arrizo 5 WS. Це авто, як повідомляють місцеві ЗМІ, може дозволити собі кожен. І дійсно, ціна більш ніж приваблива. Модель скоро прибуде на український ринок.

Купити це авто можна за 9, 5 тисяч доларів. Цікавою родзинкою є те, що за такі гроші покупець отримає авто з коробкою передач варіатором, а не дешеву механіку, повідомляє китайське видання Autohome.cn.

Особливості авто та технічні специфікації

Ця машина призначена в основному для міських поїздок, адже під капотом у неї не надто потужний 1,5-літровий двигун з потужністю 109 кінських сил. Але в межах міста така потужність є більш ніж достатньою. До того ж, розхід палива — всього 6,6 літрів на 100 км.

Для тих покупців, яким потрібна більша продуктивність, у дорожчій комплектації пропонують двигун 1,6Т у поєднанні з 7-ступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням. Він видає 145 кВт та 290 Нм крутного моменту.

Автомобіль оснащений традиційним спідометром та звичайною панеллю приладів. Є також невеличкий бортовий комп’ютер з сенсорним керуванням клімат контролем, система екстреного гальмування. В усіх комплектаціях Arrizo 5 WS оснащена медіасистемою з великим 8-дюймовим екраном, круїз контролем, шкіряним салоном та системою моніторингу тиску в шинах.

Технічні характеристики:

кузов — седан;

двигун — 1,5 літровий;

КПП — варіатор.

Перший огляд цього автомобіля опублікував автор ютуб-каналу CARSbyML.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні продається електрична Honda 2023 року вартістю 22 тисячі доларів.