Сможет купить каждый: новый седан за 9 тысяч долларов уже на рынке

Обычный городской седан с привлекательным ценником

Китайская компания Chery уже начала поставлять своим дилерам новый седан Arrizo 5 WS. Этот автомобиль, как сообщают местные СМИ, может позволить себе каждый. И действительно, цена более чем привлекательна. Модель скоро прибудет на украинский рынок.

Купить это авто можно за 9,5 тысяч долларов. Интересной изюминкой является то, что за такие деньги покупатель получит машину с коробкой передач вариатором, а не дешевую механику, сообщает китайское издание Autohome.cn.

Особенности авто и технические спецификации

Эта машина предназначена в основном для городских поездок, ведь под капотом у нее не слишком мощный 1,5-литровый двигатель с мощностью 109 лошадиных сил. Но в пределах города такая мощность более чем достаточна. К тому же, расход топлива – всего 6,6 литров на 100 км.

Для тех покупателей, которым нужна большая производительность, в более дорогой комплектации предлагают двигатель 1,6Т в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Он выдает 145 кВт и 290 Нм крутящего момента.

Автомобиль оснащен традиционным спидометром и обычной приборной панелью. Есть также небольшой бортовой компьютер с сенсорным управлением климат-контролем, система экстренного торможения. Во всех комплектациях Arrizo 5 WS оснащена медиасистемой с большим 8-дюймовым экраном, круиз-контролем, кожаным салоном и системой мониторинга давления в шинах.

Технические характеристики:

кузов – седан;

двигатель – 1,5 литровый;

КПП – вариатор.

Первый обзор этого автомобиля опубликовал автор ютуб-канала CARSbyML.

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