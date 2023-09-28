Служать роками: 2 моделі авто, які майже ніколи не ламаються

Ці моделі збережуть ваші гроші і нерви

Завітати в автосалон та чи купити вживаний автомобіль на вторинному ринку — це важливий та приємний момент для кожної людини. Але, на жаль, для багатьох власників автівок ця радість часто перетворюється на розчарування через постійні витрати на ремонт.

Але що, якщо ми вам розкажемо про дві моделі автомобілів, які майже ніколи не ламаються? Це суцільна надійність на чотирьох колесах, які будуть служити бездоганно і зекономлять багато грошей. У цій статті ми розглянемо дві такі моделі, які стали справжніми лідерами у сфері надійності, і розкажемо, чому вони заслуговують на вашу увагу.

Обидва з цих автомобілів — творіння іспанської марки SEAT. Бренд відомий у багатьох країнах світу.

SEAT Ibiza

Компактний хетчбек SEAT Ibiza вийшов у 1984 році, і до сьогодні вважається одним з найуспішніших авто фірми. Він здобув свою популярність завдяки потужності, продуктивності, а також паливній ефективності. Модель вибирають ті, хто хоче мінімізувати витрати на бензин.

Серед випущених конфігурацій особливо популярною є версія з 1-літровим двигуном з турбонаддувом потужністю у 115 кінських сил. Розганяється авто з нуля до сотні за 9 секунд, що є відмінним результатом у цій категорії.

Завдяки своїй компактності SEAT Ibiza — ідеальний варіант для пересування містом. Водночас салон у машині дуже просторий.

Відгуки автовласників про цю машину просто чудові. Зокрема, вони відзначили компактний дизайн, низьку витрату палива, надійність та довговічність авто. Багато покупців також вказали на те, що вкрай рідко звертаються до СТО, а ціни на технічне обслуговування моделі є доступними.

SEAT Ibiza в Україні можна купити за ціною від 5300 (2011 року випуску).

SEAT Arona

Ще однією маркою іспанського автопрому, яка майже ніколи не ламається, є SEAT Arona — компактний кросовер, відомий своєю надійністю та економічністю.

Авто оснащене сучасними двигунами різних об’ємів. Насамперед це 1-літровий турбомотор потужністю в 95 або 115 кінських сил, 1,6-літровий дизельний, який видає 115 к.с, а також 1,5-літровий бензиновий (150 к.с). А ще авто має 8-дюймову мультимедіа систему, систему безключового доступу, камеру заднього виду і багато іншого.

Власники цього авто зазначають, що модель є універсальною, ефективною, легкою в керуванні. До того ж багатьом подобається комфортний салон і низькі витрати на обслуговування. За відгуками, візити у сервісні центри відбуваються вкрай рідко.

До речі, SEAT Arona 2018 року випуску можна купити в Україні за ціною близько 18-19 тисяч доларів.

До речі, автомобілі SEAT перестануть випускати через кілька років. Заводи продовжать роботу, але випускатимуть машини тільки під брендом Cupra. Таке рішення концерн прийняв через успішний старт нового підрозділу.

Дивіться тест-драйв SEAT Arona 2018 року випуску для формування якісної оцінки авто:

Раніше "Телеграф" повідомляв про надійні кросовери, які легко проїдуть 1 млн км і навіть більше.