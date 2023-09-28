Служат годами: 2 модели авто, которые почти никогда не ломаются

Эти модели сохранят ваши деньги и нервы

Посетить автосалон и купить подержанный автомобиль на вторичном рынке — это важный и приятный момент для каждого человека. Но, к сожалению, для многих владельцев автомобилей эта радость часто превращается в разочарование из-за постоянных затрат на ремонт.

Но что, если мы вам расскажем о двух моделях автомобилей, которые почти никогда не ломаются? Это сплошная надежность на четырех колесах, которые будут служить безупречно и сэкономят много денег. В этой статье мы рассмотрим две такие модели, которые стали настоящими лидерами в сфере надежности, и расскажем, почему они заслуживают вашего внимания.

Оба из этих автомобилей – творение испанской марки SEAT. Бренд известен во многих странах мира.

SEAT Ibiza

Компактный хэтчбек SEAT Ibiza вышел в 1984 году, и по сей день считается одним из самых успешных авто фирмы. Он получил популярность благодаря мощности, производительности, а также топливной эффективности. Модель выбирают те, кто желает минимизировать расходы на бензин.

Среди выпущенных конфигураций особенно популярна версия с 1-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью в 115 лошадиных сил. Разгоняется авто с нуля до сотни за 9 секунд, что является отличным результатом в этой категории.

Благодаря своей компактности SEAT Ibiza – идеальный вариант для передвижения по городу. В то же время салон в машине очень просторный.

Отзывы автовладельцев об этой машине просто великолепны. В частности, они отметили компактный дизайн, низкий расход топлива, надежность и долговечность автомобиля. Многие покупатели также указали на то, что крайне редко обращаются в СТО, а цены на техническое обслуживание модели доступны.

SEAT Ibiza в Украине можно купить по цене от 5300 (2011 выпуска).

SEAT Arona

Еще одной надежной маркой испанского автопрома является SEAT Arona — компактный кроссовер, известный своей надежностью и экономичностью.

Авто оснащено современными двигателями разных объемов. В первую очередь это 1-литровый турбомотор мощностью в 95 или 115 лошадиных сил, 1,6-литровый дизельный, выдающий 115 л.с, а также 1,5-литровый бензиновый (150 л.с). А еще автомобиль имеет 8-дюймовую мультимедиа систему, систему бесключевого доступа, камеру заднего вида и многое другое.

Владельцы этого автомобиля отмечают, что модель является универсальной, эффективной, легкой в управлении. К тому же многим нравится уютный салон и низкие затраты на обслуживание. По отзывам, визиты в сервисные центры проходят крайне редко.

Кстати, SEAT Arona 2018 выпуска можно купить в Украине по цене около 18-19 тысяч долларов.

Кстати, автомобили SEAT перестанут выпускать через несколько лет. Заводы продолжат работу, но выпускать машины будут только под брендом Cupra. Такое решение концерн принял из-за успешного старта нового подразделения.

Смотрите тест-драйв SEAT Arona 2018 выпуска для формирования качественной оценки авто:

Ранее "Телеграф" сообщал о надежных кроссоверах, которые легко проедут 1 млн км и даже больше.