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Авто с полным приводом за 10 тысяч долларов: чем удивляет новинка от Nissan

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Nissan Dayz Новость обновлена 29 сентября 2023, 17:06
Nissan Dayz. Фото nissan

Просто мечта на колесах

Японская компания Nissan выпустила новенькую модель Dayz. Это очень компактный хэтчбек для города, длина которого составляет всего 340 см. Модель не очень мощная – всего 48 и 64 лошадиных сил. Но этого достаточно для ежедневных городских поездок.

Автомобиль относится к сегменту кей-каров. Это небольшие городские автомобили, которые очень популярны в мегаполисах. Машина поступила в продажу по ценам от 9650 до 13950 долларов в зависимости от двигателя. Об этом сообщают на сайте компании.

Эта самая маленькая модель Nissan имеет следующие размеры:

  • длина – 339, 5 см;
  • высота — 166,0 см;
  • ширина – 147,5 см.

Колесная база этого авто составляет 249,5 см (точно как у BMW MINI).

Двигатель Nissan Dayz

Двигатель Nissan Dayz

Комплектуется этот автомобиль только бензиновыми двигателями. Оба из них 660-кубовые, но мощность отличается. Версии представлены только коробкой передач вариатором с передним или полным приводом.

А что внутри?

Салон Nissan Dayz

Салон украшен качественными материалами и может выпускаться в нескольких цветах, в частности, и в розовом. Решетка радиатора может быть компактной и расширенной, это на выбор будущего автовладельца. Среди других особенностей стоит отметить ряд опций по безопасности – камеры кругового обзора, система полуавтономного вождения. Есть подогрев руля, контроль слепых зон, а также диодные фары в обычной комплектации.

Ранее Телеграф сообщал, что китайская компания Chery уже начала поставлять своим дилерам новый седан Arrizo 5 WS. Он стоит всего 9 тысяч долларов.

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