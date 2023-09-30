Всего за 25 долларов: в США с аукциона продали Toyota Camry в хорошем состоянии

Хорошая машина за пару копеек

Многие люди, которые не хотят переплачивать, покупают подержанные автомобили из США. Транспортные средства на страховых аукционах хоть и повреждены, но цена их очень низкая – приличные модели можно купить за 4-10 тысяч долларов. Однако порой стоимость их бывает и вовсе смешной, хоть это и настоящая редкость.

В частности, недавно на аукционе IAAI в США продали седан Toyota Camry. Он побывал в ДТП, однако авто пострадало не очень — не выстрелили даже подушки безопасности. Несколько повреждена крышка багажника, нет бампера и разбиты фары. По всей видимости, удар автомобиль получил сзади.

С аукциона этот автомобиль продали всего за 25 долларов. Видимо, потому, что его ремонт оценили более чем в 5 тысяч долларов, и никто не предложил цену, выше 25 долларов. Конечно, в украинских реалиях мастера отремонтировали бы эти повреждения гораздо дешевле.

Пробег автомобиля превышает 200 тысяч километров. В США такой автомобиль стоит более 6 тысяч долларов, на вторичном рынке Украины — 8-9 тысяч в американской валюте.

Описание и технические характеристики авто

Toyota Camry 2007 является популярным седаном среднего размера, который известен своей надежностью и комфортом. Он имеет классический дизайн и предназначен для езды по городу, трассе и т.д.

Toyota Camry 2007 года выпуска продавалась с разными двигателями в зависимости от рынка. Наиболее популярным был 2.4-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью примерно 158 лошадиных сил (118 кВт). Крутящий момент составляет 218 Нм.

Производительность:

разгон до 100 км/ч: примерно 9-10 секунд;

максимальная скорость: примерно 200 км/ч.

В среднем Toyota Camry в 2007 году тратит примерно 9-10 литров горючего на 100 км пробега в городе и примерно 7-8 литров на 100 км на трассе.

Салон и комфорт:

салон рассчитан на пять пассажиров и имеет большой задний ряд сидений;

климат-контроль и аудиосистема;

большой багажник.

Безопасность:

система торможения ABS (антиблокировочная система тормозов);

подушки безопасности для водителя и переднего пассажира;

система стабильности автомобиля.

Вот здесь можно посмотреть обзор гибридной модели Toyota Camry 2007 года выпуска:

Ранее Телеграф рассказывал, что японская компания Nissan выпустила новую модель Dayz. Это автомобиль с полным приводом, который стоит всего 10 тысяч долларов.