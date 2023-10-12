Дорогі авто для окупантів: Україна стає "чорним ринком" елітних машин для ворога

Бум попиту на дорогі авто в Україні має мерзенне пояснення

В Україні шалено зростає попит на преміальні авто. Таких обсягів продажів не було навіть у мирний час. У розпал війни цей бум викликає запитання. "Бізнес-Телеграф" знайшов відповідь.

Так, українці через війну живуть "тут і зараз" і охоче витрачають заощадження на "авто своєї мрії". Але можливо головна причина — санкції проти країни-агресорки.

Керівник компанії Autoconsulting Олег Омельницький каже, що українські ділки навчились продавати елітні авто з наших салонів до ворожої країни. Та з минулого року під санкціями, отже імпорт нових машин заблоковано. А попит залишається, бо грошей там чимало. І заможні росіяни готові платити чималі гроші, щоб отримати новенький Mercedes або BMW.

Є попит, знайдеться і пропозиція. Ще навесні СБУ викрила одну з таких схем. Заповзятливий бізнесмен постачав елітні авто на замовлення топ-менеджменту "Газпрому" та пропагандистського каналу RTR.

І цей випадок не поодинокий. Так вважають експерти, з якими розмовляв "Бізнес-Телеграф". Голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів та дилерів Олег Назаренко розповів "Бізнес-Телеграфу", що фірми чи приватні особи викуповують преміальні машини у вітчизняних автосалонах і вивозять в Європу. Далі автівки потрапляють до Білорусі, а звідти — до замовників. Є також маршрути до Грузії, Киргизстану та інших пост-радянських країн.

Російський слід

На початку війни ринок нових авто в Україні буквально замер. Багато салонів взагалі закрилися. Людям було не до машин. Як що й купували, то техніку для фронту. По сегменту преміальних авто війна просто пройшлася котком.

За даними Autoconsulting, у березні 2022 року на всю країну продали всього 17 новеньких BMW, 16 Mercedes, 19 Audi та 5 Lexus. Для порівняння: за мирний січень 2022 року за кожною з марок продажу становили 150-215 штук. Тобто з початком війни обсяги реалізації просіли в рази. У квітні ситуація трохи вирівнялася, алене суттєво – салони зуміли продати лише по 20-40 авто.

А от на російському авторинку вже спостерігалися перші ознаки майбутнього колапсу. У березні 2022 року США запровадили заборону на постачання до країни-агресорки предметів розкоші та люксових авто. Пізніше до них приєднався Євросоюз. Заводи міжнародних автомобільних концернів у ворожій країні ще працювали чи перебували у режимі тимчасової зупинки, в автосалонах були запаси техніки.

За кілька місяців почався дефіцит. Цінники на преміальні машини пішли вгору. Як продажі дорогих автомобілів в українських автосалонах. Подивіться на графік (дані по Audi за два останніх місяці 2022 і перший 2023 орієнтовні).

Динаміка продажів деяких преміальних авто в Україні. Дані Autoconsulting

Вже в травні 2022 продажі люксових авто почали зростати. В 2023 зростання стало дуже помітним. У березні 2023 року продажі BMW склали вже 380 штук, Mercedes —242, Lexus — 197. BMW взагалі б’є рекорди. За 9 місяців 2023 продажі марки перевищили спокійний 2021 рік. На авторинку заговорили про схеми постачання нових іномарок з України для заможних росіян.

"У Грузії за VIN-кодом було виявлено іномарку з українського автосалону, вона готувалася для відправки до Росії", — розповідає Омельницький.

Припущення автомобільної спільноти підтвердила СБУ. У травні цього року правоохоронці викрили бізнесмена зі Львова Віталія Бобиря. Він постачав ворогам елітні авто. Як з'ясували правоохоронці, підприємець із серпня 2022 року до березня 2023 року перенаправив російським замовникам 45 авто на суму понад 3 млн євро. Машини він купував в українських автосалонах, оформляв на свої фірми, потім відправляв замовникам транзитом через ЄС. У вивезеному для росіян автопарку були зокрема Rolls-Royce і Maybach, а серед замовників — топ-менеджери "Газпрому" і RTR.

У поле зору правоохоронців бізнесмен потрапив після того, як знахабнів настільки, що запросив в Україні ще й повернення ПДВ – як "експортер" автомобілів. Але щодо відшкодування податку на додану вартість завжди йдуть ретельні перевірки. От і випливли пікантні подробиці з життя "автоекспортера".

Наразі Віталій Бобир перебуває у розшуку. Діяльність зареєстрованої в Луцьку компанії "Молл", директором якої він був, припинено.

"Чорні списки" скупників дорогих авто

Після скандального викриття Бобиря подібних справ не було. Принаймні, про них не повідомляли.

А схема, як каже Назаренко, працює і досі. Щоправда, "бізнесмени" стали обережнішими, і на юросіб преміальні машини реєструють рідше, ніж раніше. Але побільшало "підозрілих" приватних покупців, які скуповують іномарки.

"Бізнес-Телеграф" тиждень тому запросив у ДПС інформацію щодо повернення ПДВ експортерам автомобілів. Саме на спробі відшкодувати податок на додану вартість свого часу попався Бобир. Державна податкова служба дані поки що не надала. "Бізнес-Телеграф" опублікує їх як тільки отримає.

Міжнародним автоконцернам така схема дуже не подобається. Назаренко каже, що ВААІД разом із виробниками розбираються в ситуації, і думають, як зламати схеми. До боротьби залучено і автодилерів.

"Ділери у схемах не беруть участі. Авто в салоні може купити будь-хто, і який його подальший маршрут — незрозуміло. Тим не менш, якщо спливають факти поставок іномарок до Росії, це б'є по репутації імпортера та дилерів", — каже Назаренко.

В одному з автосалонів, який торгує преміальними авто, "Бізнес-Телеграфу" розповіли, що в договорі купівлі продажу прописали пункт, за яким покупець зобов'язується не перепродувати машину громадянам РФ, а також в'їжджати на ній до Росії, Білорусі, Грузії, Вірменії, Азербайджану. Казахстану та Киргизстану.

Корпорація "Укравто" (до неї входить автомобільний будинок "Україна" — офіційний імпортер Mercedes) розпочала аудит дилерів щодо перевірки оформлення договорів купівлі-продажу авто. "Існує низка внутрішніх процедур, рекомендованих заводом-виробником, ми не можемо їх розкривати", — зазначила прес-служба "Укравто".

Дилери розповідають, що навіть заводять "чорні списки" покупців, куди вносять "підозрілих" клієнтів, які намагаються купити відразу кілька машин. Або тих, що скуповують авто по різних салонах.

Продавці визнають, що контролювати приватних покупців не так просто — вони можуть укладати угоди через численних підставних осіб.

Дорожчає вдвічі та "губиться"

Як працює схема постачання дорогих авто з України до Росії і чому вона взагалі стала можливою?

По-перше, дефіцит і, як наслідок, ціна. Донедавна нові авто в Європі найчастіше були дешевшими, ніж в Україні. Але з початком війни ситуація змінилася.

"За якою ціною продаватимуться авто в тій чи іншій країні – вирішує виробник. І більшість концернів із початку війни знизили цінники для України. Зараз різниця у вартості одних і тих самих моделей у Європі та в наших салонах може досягати 20%", — каже Назаренко.

Найбільш ходова у нас BMW 5 серії з дволітровим мотором коштує в салонах офіційного постачальника "АВТ Баварія" трохи більше 2 млн гривень, що за курсом, вказаним на сайті компанії (євро рахують по 38,99 гривень) становить близько 51,3 тисячі євро. У Німеччині такий же автомобіль коштує 57 318 євро.

"Вартість нових машин у офіційних дилерів в Україні нижча, ніж у європейських. При цьому якщо умільці у вашій країні зможуть відбити ще й ПДВ, то різниця в ціні може бути дуже значною", — каже Сергій Креймер, який займається автопродажем у Німеччині і співпрацює з українськими посередниками.

Він заявив, що "знає різні випадки", коли авто з України йшли через Польщу до Білорусі чи Німеччину до Киргизстану. "Звідси, як правило, вирушають до Киргизстану, там дешевше митне очищення", — розповідає Креймер.

Експорт автомобілів з Німеччини до Киргизстану цього року рекордно зріс. Наприклад, з січня до березня динаміка перевищила 4000%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. В 2022 року німецький експорт до цієї країни зріс у 6 разів. Логічне припущення — йдеться про так званий паралельний імпорт. І країна призначення зовсім інша.

Зросли постачання авто з Німеччини до Вірменії (на 172%), Казахстану (на 136%), Таджикистану (на 154%), Грузії (на 92%). Частина цих країн, зокрема, Казахстан та Киргизстан входять до митного союзу, тому ввезені на їхню територію авто можна фактично у вільному режимі і без додаткових митних платежів переправляти до нашого ворога.

Зрозуміло, що переважна більшість авто в цьому потоці — не з українських салонів. Посередники скуповують їх де тільки можуть – від Китаю до Канади. Але частина машин перекидається і з нашої країни, де вони коштують дешевше. Плюс — тут не такий суворий контроль із боку правоохоронців, як, наприклад, у тій же Німеччині.

По-друге, вивезти авто з України та "загубити" його десь на теренах ЄС не так складно.

"Авто, куплене в українському салоні, можна спокійно вивезти за кордон. Навіть на перший облік ставити не треба, можна гроші зекономити. Просто вивозиш на червоних номерах (вони діють два тижні – БТ). Якщо везти як юрособі, можна ще й ПДВ відшкодувати. Транспортувати можна практично у всі країни, окрім Росії та Білорусі", — пояснив "Бізнес-Телеграфу" директор ТОВ "Ламарин", співголова митного комітету Європейської Бізнес-асоціації Олександр Лазарєв.

Країну, з якої ввозиться авто, все одно видно по документах. Щоб максимально заплутати сліди, машина переоформляється на кількох посередників у Європі. Найчастіше це приватні особи. Нерідко ланцюжок замикає покупець із однієї з країн СНД. Але є й інші схеми, коли авто збирають у оптові партії і оформлюють на фірму-посередника, а вже через неї товар іде на експорт як потриманий. Поставки б/в автівок лише нещодавно потрапили під санкції. А елітну автівку, що виїхала з українського салону своїм ходом, вже можна вважати "потриманою", адже пробіг на спідометрі є (в окремих випадках його додатково накручують).

Поставляти іномарки для заможних росіян дуже вигідно. На місцевий ринок нові авто офіційно не заходять, цінники там просто зашкалюють. Наприклад, та ж BMW 520d xDrive, яка в наших салонах коштує трохи більше 51 000 євро, в країні-агресорці може затягнути 10 млн рублів, що за поточним курсом становить близько 95 000 євро.

Тобто, маржа сягає 40 000 євро. Зрозуміло, що з урахуванням логістики та ланцюжка посередників реальні заробітки менші. І машини везуть. Як розповідає мешканець Київської області Віталій, який давно займається пригоном авто з Європи, постачання машин "у зворотному напрямку", тобто, з України до Європи, зараз вигідніше.

Віталій одразу ж відхрестився: росіянам автівки не продає. Але, за його словами, "було кілька замовлень" щодо постачання нових авто з наших салонів до Німеччини. "Це були приватні замовники, платили готівкою, з одного авто чистий заробіток – 10 тисяч євро. Я привіз, на нього переоформили, а що далі з цією машиною сталося – не знаю. Але такі "ходки" для мене вигідніші, ніж пригін німецьких авто в Україну. На останніх, якщо пощастить, можна заробити до 5 000 євро, але таке рідко буває. В основному – до тисячі євро", – розповів Віталій. "Більшість преміальних авто в Росії коштує значно дорожче, ніж у нас мінімум на 40-50%, тому заробітки для посередників колосальні", — каже Олег Назаренко.

Щоправда, лазівки з імпорту до Росії поступово закриваються. В 11 пакеті санкцій ЄС посилив заборони щодо постачання авто до Росії — вони поширюються на всі машини з двигуном понад 1,9 літрів, а також уживані. Тобто хочуть перекрити і приватні автопригони, а саме така схема найчастіше використовується для постачання авто з українських салонів.

Також з 26 вересня Грузія заборонила експорт та транзит до Росії та Білорусі автомобілів, ввезених із ЄС. Під заборону потрапили всі машини із двигуном більше 1,9 кубиків, а також гібридні авто та електрокари. Ще раніше, з 1 серпня, ця країна заборонила експорт та реекспорт американських авто до РФ. Тобто, стає менше маршрутів, якими іномарки можуть просочуватися в Росію.

Чи допоможе? Покаже динаміка продажів елітних авто в Україні.