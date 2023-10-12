Дорогие авто для окупантов: Украина становится "черным рынком" элитных машин для врага

Бум спроса на дорогие авто в Украине имеет гнусное объяснение.

В Украине безумно растет спрос на премиальные авто. Таких объемов продаж не было даже в мирное время. В разгар войны этот бум вызывает вопросы. "Бизнес Телеграф" нашел ответ.

Да, украинцы из-за войны живут "здесь и сейчас" и охотно тратят сбережения на "авто своей мечты". Но, возможно, главная причина — санкции против страны-агрессорки.

Руководитель компании Autoconsulting Олег Омельницкий говорит, что украинские дельцы научились продавать элитные авто из наших салонов во враждебную страну. Но с прошлого года под санкциями, следовательно, импорт новых машин заблокирован. А спрос остается, потому что денег там немало. И зажиточные россияне готовы платить немалые деньги, чтобы получить новенький Mercedes или BMW.

Есть спрос, найдется и предложение. Еще весной СБУ разоблачила одну из таких схем. Предприимчивый бизнесмен поставлял элитные авто по заказу топ-менеджмента "Газпрома" и пропагандистского канала RTR.

И этот случай не одинок. Так считают эксперты, с которыми разговаривал "Бизнес Телеграф". Глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко рассказал "Бизнес-Телеграфу", что фирмы или частные лица выкупают премиальные машины в отечественных автосалонах и увозят в Европу. Далее автомобили попадают в Беларусь, а оттуда — к заказчикам. Есть также маршруты в Грузию, Кыргызстан и другие постсоветские страны.

Российский след

В начале войны рынок новых автомобилей в Украине буквально замер. Многие салоны вообще закрылись. Людям было не до машин. Если и покупали, то технику для фронта. По сегменту премиальных автомобилей война просто прошлась катком.

По данным Autoconsulting, в марте 2022 года на всю страну продали всего 17 новых BMW, 16 Mercedes, 19 Audi и 5 Lexus. Для сравнения: за мирный январь 2022 года по каждой из марок продаж составили 150-215 штук. То есть с началом войны объемы реализации просели в разы. В апреле ситуация немного выровнялась, но не существенно – салоны сумели продать всего по 20-40 авто.

А вот на российском авторынке уже наблюдались первые признаки грядущего коллапса. В марте 2022 года США ввели запрет на поставку в страну-агрессорку предметов роскоши и люксовых авто. Позже к ним присоединился Евросоюз. Заводы международных автомобильных концернов во вражеской стране еще не работали или находились в режиме временной остановки, в автосалонах были запасы техники.

Через несколько месяцев начался дефицит. Ценники на премиальные машины пошли вверх. Как продажи дорогих автомобилей в автосалонах. Посмотрите на график (данные по Audi за два последних месяца 2022 года и первый 2023 год ориентировочные).

Динамика продаж некоторых премиальных автомобилей в Украине. Данные Autoconsulting

Уже в мае 2022 года продажи люксовых авто начали расти. В 2023 году рост стал очень заметным. В марте 2023 года продажи BMW составили уже 380 штук, Mercedes –242, Lexus – 197. BMW вообще бьет рекорды. За 9 месяцев 2023 года продажи марки превысили спокойный 2021 год. На авторынке заговорили о схемах поставок новых иномарок из Украины для состоятельных россиян.

"В Грузии по VIN-коду была обнаружена иномарка с украинского автосалона, она готовилась для отправки в Россию", — рассказывает Омельницкий.

Предположение автомобильного сообщества подтвердило СБУ. В мае этого года правоохранители разоблачили бизнесмена из Львова Виталия Бобиря. Он снабжал врагов элитные авто. Как выяснили правоохранители, предприниматель с августа 2022 года по март 2023 года перенаправил российским заказчикам 45 авто на сумму более 3 млн евро. Машины он покупал в украинских автосалонах, оформлял свои фирмы, затем отправлял заказчикам транзитом через ЕС. В вывезенном для россиян автопарке были в том числе Rolls-Royce и Maybach, а среди заказчиков — топ-менеджеры "Газпрома" и RTR.

В поле зрения правоохранителей бизнесмен попал после того, как обнаглел настолько, что пригласил в Украину еще и возврат НДС – как "экспортер" автомобилей. Но о возмещении налога на добавленную стоимость всегда идут тщательные проверки. Вот и вытекли пикантные подробности из жизни "автоэкспортера".

В настоящее время Виталий Бобыр находится в розыске. Деятельность зарегистрированной в Луцке компании "Молл", директором которой он был, прекращена.

"Черные списки" скупщиков дорогих авто

После скандального разоблачения Бобиря подобных дел не было. По крайней мере, о них не сообщалось.

А схема, как говорит Назаренко, работает до сих пор. Правда, "бизнесмены" стали более осторожными, и на юрлиц премиальные машины регистрируют реже, чем раньше. Но стало больше "подозрительных" частных покупателей, скупающих иномарки.

"Бизнес-Телеграф" неделю назад запросил в ГНС информацию о возврате НДС экспортерам автомобилей. Именно на попытке возместить налог на добавленную стоимость в свое время попал Бобор. Государственная налоговая служба данные пока не предоставила. "Бизнес-Телеграф" опубликует их, как только получит.

Международным автоконцернам такая схема очень не нравится. Назаренко говорит, что ВААИД вместе с производителями разбираются в ситуации и думают, как сломать схемы. К борьбе привлечены и автодилеры.

"Диллеры в схемах не участвуют. Авто в салоне может купить любой, и какой его дальнейший маршрут — непонятно. Тем не менее, если всплывают факты поставок иномарок в Россию, это сказывается на репутации импортера и дилеров", — говорит. Назаренко.

В одном из автосалонов, торгующих премиальными авто, "Бизнес-Телеграфу" рассказали, что в договоре купли продажи прописали пункт, по которому покупатель обязуется не перепродавать машину гражданам РФ, а также въезжать на ней в Россию, Белоруссию, Грузию, Армении, Азербайджана. Казахстана и Кыргызстана.

Корпорация "Укравто" (в нее входит автомобильный дом "Украина" — официальный импортер Mercedes) начала аудит дилеров по проверке оформления договоров купли-продажи авто. "Существует ряд внутренних процедур, рекомендованных заводом-производителем, мы не можем их раскрывать", — отметила пресс-служба "Укравто".

Дилеры рассказывают, что даже заводят "черные списки" покупателей, куда вносят "подозрительных" клиентов, пытающихся купить сразу несколько машин. Или скупающих авто по разным салонам.

Продавцы признают, что контролировать частных покупателей не так просто — они могут заключать сделки через многочисленные подставные лица.

Дорожает вдвое и "теряется"

Как работает схема поставки дорогих авто из Украины в Россию и почему она вообще стала возможной?

Во-первых, дефицит и, как следствие, цена. До недавнего времени новые автомобили в Европе чаще всего были дешевле, чем в Украине. Но с началом войны ситуация поменялась.

"По какой цене будут продаваться авто в той или иной стране — решает производитель. И большинство концернов с начала войны снизили ценники для Украины. Сейчас разница в стоимости одних и тех же моделей в Европе и в наших салонах может достигать 20%", — говорит Назаренко. .

Самая ходовая у нас BMW 5 серии с двухлитровым мотором стоит в салонах официального поставщика "АВТ Бавария" чуть более 2 млн гривен, что по курсу, указанному на сайте компании (евро считают по 38,99 гривен) составляет около 51,3 тысячи евро. В Германии такой же автомобиль стоит 57318 евро.

"Стоимость новых машин у официальных дилеров в Украине ниже, чем у европейских. При этом если умельцы в вашей стране смогут отразить еще и НДС, то разница в цене может быть очень значительной", — говорит Сергей Креймер, занимающийся автопродажей в Германии и сотрудничающий с украинскими посредниками.

Он заявил, что "знает разные случаи", когда авто из Украины шли через Польшу в Беларусь или Германию в Кыргызстан. "Отсюда, как правило, отправляются в Кыргызстан, там дешевле таможенная очистка", — рассказывает Креймер.

Экспорт автомобилей из Германии в Кыргызстан в этом году рекордно вырос. Например, с января по март динамика превысила 4000% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году германский экспорт в эту страну возрос в 6 раз. Логическое предположение — речь идет о так называемом параллельном импорте. И страна предназначения совсем другая.

Выросли поставки авто из Германии в Армению (на 172%), Казахстан (на 136%), Таджикистан (на 154%), Грузию (на 92%). Часть этих стран, в частности, Казахстан и Кыргызстан входят в таможенный союз, поэтому ввозимые на их территорию авто можно фактически в свободном режиме и без дополнительных таможенных платежей переправлять к нашему врагу.

Понятно, что большинство авто в этом потоке — не из украинских салонов. Посредники скупают их где только могут – от Китая до Канады. Но часть машин опрокидывается и из нашей страны, где они стоят дешевле. Плюс здесь не такой строгий контроль со стороны правоохранителей, как, например, в той же Германии.

Во-вторых, вывезти авто из Украины и "потерять" его где-то на территории ЕС не так сложно.

"Авто, купленное в украинском салоне, можно спокойно вывезти за границу. Даже на первый учет ставить не надо, можно деньги сэкономить. Просто вывозишь на красных номерах (они действуют две недели – БТ). Если везти как юрлицу, можно еще и НДС возместить. Транспортировать можно практически во все страны, кроме России и Беларуси", — пояснил "Бизнес-Телеграфу" директор ООО "Ламарин", сопредседатель таможенного комитета Европейской Бизнес-ассоциации Александр Лазарев.

Страна, из которой ввозится авто, все равно видна по документам. Чтобы максимально запутать следы, машина переоформляется на нескольких посредников в Европе. Чаще это частные лица. Нередко цепочку замыкает покупатель из одной из стран СНГ. Но есть и другие схемы, когда авто собирают в оптовые партии и оформляют на фирму-посредника, а через нее товар идет на экспорт как подержанный. Поставки б/у автомобилей только недавно попали под санкции. А выехавший из украинского салона своим ходом элитный автомобиль уже можно считать "подержанным", ведь пробег на спидометре есть (в отдельных случаях его дополнительно накручивают).

Поставлять иномарки для богатых россиян очень выгодно. На местный рынок новые авто официально не заходят, ценники там просто зашкаливают. К примеру, та же BMW 520d xDrive, которая в наших салонах стоит чуть больше 51 000 евро, в стране-агрессорке может затянуть 10 млн рублей, что по текущему курсу составляет около 95 000 евро.

То есть маржа достигает 40 000 евро. Понятно, что с учетом логистики и цепочки посредников реальные заработки меньше. И машины везут. Как рассказывает житель Киевской области Виталий, давно занимающийся пригоном авто из Европы, поставка машин "в обратном направлении", то есть, из Украины в Европу, сейчас выгоднее.

Виталий сразу же открестился: россиянам машины не продает. Но, по его словам, "было несколько заказов" по поставкам новых авто из наших салонов в Германию. "Это были частные заказчики, платили наличными, с одного авто чистый заработок – 10 тысяч евро. Я привез, на него переоформили, а что дальше с этой машиной произошло – не знаю. Но такие "ходки" для меня выгоднее, чем пригон немецких авто в Украину. На последних, если повезет, можно заработать до 5 000 евро, но такое редко бывает. В основном – до тысячи евро", – рассказал Виталий. "Большинство премиальных авто в России стоит гораздо дороже, чем у нас минимум на 40-50%, поэтому заработки для посредников колоссальные", — говорит Олег Назаренко.

Правда, лазейки по импорту в Россию постепенно закрываются. В 11 пакете санкций ЕС усилил запреты на поставку авто в Россию — они распространяются на все машины с двигателем более 1,9 литров, а также подержанные. То есть хотят перекрыть и частные автокрепостницы, а именно такая схема чаще всего используется для поставки авто из украинских салонов.

Также с 26 сентября Грузия запретила экспорт и транзит в Россию и Беларусь автомобилей, ввезенных из ЕС. Под запрет попали все машины с двигателем более 1,9 кубиков, а также гибридные автомобили и электрокары. Еще раньше, с 1 августа, эта страна запретила экспорт и реэкспорт американских автомобилей в РФ. То есть, становится меньше маршрутов, по которым иномарки могут просачиваться в Россию.

Поможет ли? Покажет динамика продаж элитных автомобилей в Украине.