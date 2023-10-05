Смак за гроші не купиш: харківський блогер обклеїв Porsche Cayenne потворною плівкою у стилі Gucci

Як можна так зіпсувати класну машину

Епатажний харківський блогер Ден Повєткін вирішив ще більше привернути увагу до себе і скористався послугами однієї з київських детейлінг-студій, щоб обклеїти плівкою своє авто.

Зокрема, йдеться про Porsche Cayenne GTS з 3,6-літровим двигуном, який харківський блогер придбав у 2022 році. До обклейки авто було сірого кольору.

Крутість чи колгосп-стайл?

"Цей Cayenne GTS тепер ще краще. Розробили унікальний дизайн, якщо вдивитися, то видно "Полуниці" Це бренд який реалізували на тачці! Porsche Cayenne", — йдеться в описі роботи детейлінг-студії k2city.ua.

Спитаєте, до чого тут полуниці? Ні, це зовсім не стосується стилістики відомого італійського дому моди. До тематики Gucci блогер просто вирішив додати полунички, які є емблемою його власного клубу strawberry_party_bar. Таке поєднання непоєднуваного.

До речі, блогер на своїй інстаграм-сторінці також поділився фото авто з ексклюзивним дизайном і подякував студії "за таку красу". У коментарях думки підписників, як завжди, розділились. Хтось вважає це вершиною тюнінгу чи маркетингу, але більшість вказують, що це "колгоспний дизайн".

"Не в обіду, але як циганський барон", "Як зіпсувати порш", "Із села поїхав, але село із тебе — по ходу, ні", "Реально не гарно", "Виріс видно біля колгоспу",

Але чого ж не зробиш заради хайпу? Заради уваги підписників Ден Повєткін здатен на багато що. Наприклад, з’їхати з гірки у ванну з олів’є.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що Повєткін викладав у Мережу відео, як їздить рейками, чи перетинає подвійну суцільну смугу. Правоохоронці відреагували на це миттєво і за кілька годин знайшли блогера і виписали йому протокол.