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Деякі з них вартують майже 1 млн доларів: українці після вторгнення рф купили вже 12 спорткарів Ferrari

Автор
Ірина Мазуренко
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Автор
Спорткар Ferrari
Спорткар Ferrari. Фото motorcar

На таких авто їздять багаті люди світу

Незважаючи на повномасштабне вторгнення і стрімкий спад економіки, українці продовжують купувати розкішні автомобілі. На початку війни уряд запровадив нульове розмитнення. Така ініціатива була потрібна фронту, щоб ввозити з-за кордону автівки для військових. Проте цим покращенням скористалися і для придбання авто преміумкласу, явно не для військових потреб.

Зокрема, за шістсот днів війни придбали 12 спорткарів Ferrari. Це і вживані авто, і абсолютно нові. Цікаво, що деякі з них коштують майже мільйон доларів, повідомляє видання ТопЖир.

Розкішне Ferrari SF90

Ferrari SF90

Згідно зі статистикою перших реєстрацій автомобілів з часу повномасштабного вторгнення, в Україну привезли два Ferrari SF90 Stradale. Це найдорожчі спорткари марки в нашій країні.

Один із них привезли в Україну за кілька днів до війни, а другий — навесні 2023 року. Останній зараз виставили на продаж за 850 тисяч доларів.

Що відомо про Ferrari SF90 Stradale?

Ferrari SF90 Stradale в Україні

Ferrari SF90 Stradale — це повнопривідне купе, яке може розвивати 340 кілометрів на годину. З нуля до сотні воно розганяється всього за 2,5 секунди. Авто має гібридну установку, потужність якої досягає 1000 кінських сил.

Ferrari F8 Tributo

Ferrari F8 Tributo

Влітку минулого року в Україну також вперше привезли купе Ferrari F8 Tributo. Це авто оснащене 3,9-літровим твін-турбо двигуном потужністю в 720 кінських сил і 770 Нм крутного моменту. Розгін до сотні займає всього 2,9 секунд, максимальна швидкість досягає 340 кілометрів. Нове таке авто коштує понад 300 тисяч євро.

Огляд Ferrari F8 Tributo:

Ferrari Roma

Ferrari Roma

Наразі в Україні є два екземпляри розкішного спорткара Ferrari Roma. Кожен із них коштує близько 200 тисяч євро. Авто оснащене наддувним двигуном об’ємом у 3, 9 літри потужністю 620 кінських сил та крутним моментом 760 Нм.

До сотні з нуля спорткар розганяється за 3,4 секунди. Максимальна швидкість обмежена 320 кілометрами за годину.

Ferrari 812 Superfast

Ferrari 812 Superfast

Також в Україну ввезли дві розкішні Ferrari 812 Superfast, кожна з яких коштує близько 500 тисяч доларів. Це нова модель марки, яка оснащена 6,5-літровим двигуном і може розвивати 800 кінських сил.

Авто розганяється з 0 до 100 км всього за 2,9 секунди, максимальна швидкість перевищує 340 км/год.

Серед решти спорткарів Ferrari, які ввезли в Україну протягом останніх півтора року, є також биті та пошкоджені екземпляри.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець випадково знайшов рідкісний німецький мотоцикл у заводському ящику в гаражі.

Теги:
#Ferrari #Авто #Спорткар #Розкішний спорткар