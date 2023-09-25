Рідкісне вінтажне купе Opel Super 30-х років продають в Україні: кузов та салон як нові

Opel Super 6 в кузові купе — дуже рідкісне авто

В Україні виставили на продаж рідкісне вінтажне купе Opel Super 6 1937 року виробництва. На цей час у світі збереглося небагато таких екземплярів.

Модель бізнес-класу з американським дизайном виготовлено у кузові купе та оснащено 2,5-літровим двигуном потужністю в 55 кінських сил. Авто продається на сайті Auto.ria.

Опис та особливості Opel Super 6

Машина продається в Черкасах за 28 тисяч євро після повної реставрації аж до оригінального стану, завдяки якій салон та кузов виглядають як нові. Цей екземпляр — неодноразовий учасник різних автовиставок та фестивалів. Салон обробили екошкірою.

Випускали Opel Super 6 всього 2 роки — у 1937-му та 1938-му. Усього з конвеєра зійшло 46 тисяч екземплярів, більшість з яких були седанами. Версія купе дуже рідкісна.

Технічні характеристики

кузов — купе;

кількість дверей — 2;

коробка передач — тришвидкісна механічна;

двигун — восьмиклапанний шестициліндровий об’ємом 2,5 л;

потужність — 55 кінських сил;

максимальна швидкість — 115 км/год;

витрата пального — 10 л/100 км;

тип палива — бензин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні помітили рідкісний Гелендваген за 1 млн євро, але є нюанс.