Редкое винтажное купе Opel Super 30-х годов продают в Украине: кузов и салон как новые

Opel Super 6 в кузове купе — очень редкое авто

В Украине выставили на продажу редкое винтажное купе Opel Super 6 в 1937 году производства. В настоящее время в мире сохранилось немного таких экземпляров.

Модель бизнес-класса с американским дизайном изготовлена в кузове купе и оснащена 2,5-литровым двигателем мощностью в 55 лошадиных сил. Авто продается на сайте Auto.ria.

Описание и особенности Opel Super 6

Машина продается в Черкассах за 28 тысяч евро после полной реставрации до оригинального состояния, благодаря которому салон и кузов выглядят как новые. Этот экземпляр – неоднократный участник разных автовыставок и фестивалей. Салон отделали экокожей.

Выпускали Opel Super 6 всего 2 года – в 1937-м и 1938-м. Всего с конвейера сошло 46 тысяч экземпляров, большинство из которых были седанами. Версия купе очень редкая.

Технические характеристики

кузов – купе;

количество дверей – 2;

коробка передач – трехскоростная механическая;

двигатель – восьмиклапанный шестицилиндровый объемом 2,5 л;

мощность — 55 лошадиных сил;

максимальная скорость – 115 км/ч;

расход горючего – 10 л/100 км;

тип топлива – бензин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине заметили редкий Гелендваген за 1 млн евро, но есть нюанс.