Пролежав у гаражі 50 років: українець випадково знайшов рідкісний німецький мотоцикл у заводському ящику

Цієї моделі немає навіть у німецьких музеях

В одному із гаражів в Україні випадково виявили дуже рідкісну модель мотоцикла MZ TS 250 1976 року випуску родом із Німеччини. Виявляється, що він 50 років пролежав запакованим у заводському ящику.

Невідомо, для чого новий мотоцикл зберігали стільки років, але знахідка дійсно є цінною. Про неї у соцмережі Фейсбук поділився користувач з ніком Roma Urraco.

На спідометрі є лише 2 милі пробігу (проте швидше за все, це так званий калібрувальний пробіг, який позначився під час налаштування транспортного засобу). Мотоцикл дійсно як новенький, на ньому немає жодних слідів користування чи іржі.

Спідометр у моделі в милях. Це значить, що модель призначалася не для нашого ринку. До того ж мотоцикли марки MZ "при Союзі" не постачалися.

Технічні характеристики мотоцикла MZ TS 250

Мотоцикл випускали під маркою MZ з 1973 до 1976 року на заводі у місті Чопау. Він відрізнявся від конкурентів рамою хребтового типу, оригінальною формою циліндра, як у спортивної моделі, а також п’ятиступеневою коробкою передач.

Основні специфікації:

об’єм двигуна — 243 см3;

потужність — 19,5 к.с

максимальний крутний момент — 2,6 кгс*м при 4600—5200 об/хв.

акумулятор — 6 В.

об’єм бака — 17,5 л.

маса — 130 кг.

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