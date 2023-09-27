Пролежал в гараже 50 лет: украинец случайно обнаружил редкий немецкий мотоцикл в заводском ящике
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Этой модели нет даже в немецких музеях
В одном из гаражей в Украине случайно была обнаружена очень редкая модель мотоцикла MZ TS 250 1976 года выпуска родом из Германии. Оказывается, он 50 лет пролежал упакованным в заводском ящике.
Неизвестно, для чего новый мотоцикл хранили столько лет, но находка действительно ценна. О ней в соцсети Фейсбук поделился пользователь с ником Roma Urraco.
На спидометре есть всего 2 мили пробега (однако скорее всего это так называемый калибровочный пробег, который отразился при настройке транспортного средства). Мотоцикл действительно как новенький, на нем нет никаких следов использования или ржавчины.
Спидометр у модели в милях. Это означает, что модель предназначалась не для нашего рынка. К тому же, мотоциклы марки MZ "при Союзе" не поставлялись.
Технические характеристики мотоцикла MZ TS 250
Мотоцикл выпускали под маркой MZ с 1973 по 1976 год на заводе в городе Чопау. Он отличался от конкурентов рамой хребтового типа, оригинальной формой цилиндра, как у спортивной модели, а также пятиступенчатой коробкой передач.
Основные спецификации:
- объем двигателя — 243 см3;
- мощность — 19,5 л.с
- максимальный крутящий момент — 2,6 кгс*м при 4600-5200 об/мин.
- аккумулятор — 6 В.
- объем бака – 17,5 л.
- масса – 130 кг.
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