Пролежал в гараже 50 лет: украинец случайно обнаружил редкий немецкий мотоцикл в заводском ящике

Этой модели нет даже в немецких музеях

В одном из гаражей в Украине случайно была обнаружена очень редкая модель мотоцикла MZ TS 250 1976 года выпуска родом из Германии. Оказывается, он 50 лет пролежал упакованным в заводском ящике.

Неизвестно, для чего новый мотоцикл хранили столько лет, но находка действительно ценна. О ней в соцсети Фейсбук поделился пользователь с ником Roma Urraco.

На спидометре есть всего 2 мили пробега (однако скорее всего это так называемый калибровочный пробег, который отразился при настройке транспортного средства). Мотоцикл действительно как новенький, на нем нет никаких следов использования или ржавчины.

Спидометр у модели в милях. Это означает, что модель предназначалась не для нашего рынка. К тому же, мотоциклы марки MZ "при Союзе" не поставлялись.

Технические характеристики мотоцикла MZ TS 250

Мотоцикл выпускали под маркой MZ с 1973 по 1976 год на заводе в городе Чопау. Он отличался от конкурентов рамой хребтового типа, оригинальной формой цилиндра, как у спортивной модели, а также пятиступенчатой коробкой передач.

Основные спецификации:

объем двигателя — 243 см3;

мощность — 19,5 л.с

максимальный крутящий момент — 2,6 кгс*м при 4600-5200 об/мин.

аккумулятор — 6 В.

объем бака – 17,5 л.

масса – 130 кг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине продают редкое винтажное купе Opel Super 30-х годов.