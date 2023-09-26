Bentley, Rolls-Royce и Mercedes-Benz: топ самых дорогих автомобилей с пробегом в Украине
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Несмотря на сложную экономическую ситуацию в Украине и войну, в Украине продается немало подержанных автомобилей класса экстра премиум. В основном их ввезли из-за границы.
Журналисты "Телеграфа" узнали, какие самые дорогие авто продаются в Украине на вторичном рынке. Подробности о них, технические характеристики и комплектации читайте в материале.
Mercedes-Benz G-Class 2019 — 365 000 $
Самым дорогим авто, которое продается в Украине, является Mercedes-Benz G-Class 2019 года выпуска. Это Brabus G800. Его пробег составляет всего 31 тысячу километров, поэтому внедорожник можно считать почти новым.
Автомобиль ценят за его спортивный дизайн, надежность, проходимость, а также комфорт салона. Он имеет широкий кузов, независимую подвеску, высокопроизводительный двигатель повышенной мощности, премиальную аудиосистему и много другой "начинки".
Технические характеристики модели
- размер дисков — 22 дюйма;
- двигатель – 4,0-литровый V8 AMG с двойным турбонаддувом мощностью 585 л.с. (430 киловатт);
- максимальный крутящий момент – 850 Нм;
- разгон до 100 км/ч – 4,5 сек;
- максимальная скорость — 220 км/ч;
- расход топлива в смешанном цикле – 13,2 л/100 км.
Rolls-Royce Cullinan 2019 — 360 000 $
Роскошный полноприводный кроссовер Rolls-Royce Cullinan 2019 года выпуска пригнали в Украину из-за рубежа. Он еще имеет полную гарантию, как сообщает продавец, и не ездил по украинским дорогам — пробег составляет всего 33 тысячи километров.
Это один из самых больших кроссоверов в мире: длина составляет 5341 мм. Колесная база также огромна – 3295 мм.
Автомобиль просто напичкан разными современными устройствами и технологиями: круиз- и климатконтроль, багажник с охлаждением, камеры повсюду, крутая стереосистема и многое другое.
Технические характеристики
- размер дисков — 22 дюйма;
- багажник – 600 л;
- двигатель – битурбо V12 объемом в 6,75 л, мощность 571 лошадиных сил.
- максимальный крутящий момент – 850 Нм.
- КПП – восьмиступенчатый автомат.
Bentley Bentayga 2019 — 300 000 €
Bentley Bentayga – роскошный среднеразмерный внедорожник сегмента "суперлюкс", по дизайну чем-то похожий на знаменитый Continental.
Авто, которое продается в Украине, имеет максимальную комплектацию и 10 тысяч километров пробега, как заявляет продавец. Цвет кузова меняется на солнце, а салон обшитый алькантарой.
Среди инновационных технологий и улучшений, которые есть в автомобиле, стоит отметить сейф, часы премиального класса Breitling, мультимедиа, регулируемый спортивный выхлоп, а также систему ночного видения.
Интересно, что цена нового такого автомобиля составляет 486 тысяч евро.
Технические характеристики Bentley Bentayga 2019
- разгон до "сотни" — 3,5 сек;
- коробка передач – автомат;
- объем двигателя — W12, 6 л, 635 л.с;
- привод – передний;
- тип кузова – внедорожник;
- колесная база – 2992 мм.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине продается электрическая Honda 2023 стоимостью 22 тысячи долларов.