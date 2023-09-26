Bentley, Rolls-Royce и Mercedes-Benz: топ самых дорогих автомобилей с пробегом в Украине

Эти автомобили только для избранных

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в Украине и войну, в Украине продается немало подержанных автомобилей класса экстра премиум. В основном их ввезли из-за границы.

Журналисты "Телеграфа" узнали, какие самые дорогие авто продаются в Украине на вторичном рынке. Подробности о них, технические характеристики и комплектации читайте в материале.

Mercedes-Benz G-Class 2019 — 365 000 $

Самым дорогим авто, которое продается в Украине, является Mercedes-Benz G-Class 2019 года выпуска. Это Brabus G800. Его пробег составляет всего 31 тысячу километров, поэтому внедорожник можно считать почти новым.

Автомобиль ценят за его спортивный дизайн, надежность, проходимость, а также комфорт салона. Он имеет широкий кузов, независимую подвеску, высокопроизводительный двигатель повышенной мощности, премиальную аудиосистему и много другой "начинки".

Технические характеристики модели

размер дисков — 22 дюйма;

двигатель – 4,0-литровый V8 AMG с двойным турбонаддувом мощностью 585 л.с. (430 киловатт);

максимальный крутящий момент – 850 Нм;

разгон до 100 км/ч – 4,5 сек;

максимальная скорость — 220 км/ч;

расход топлива в смешанном цикле – 13,2 л/100 км.

Rolls-Royce Cullinan 2019 — 360 000 $

Роскошный полноприводный кроссовер Rolls-Royce Cullinan 2019 года выпуска пригнали в Украину из-за рубежа. Он еще имеет полную гарантию, как сообщает продавец, и не ездил по украинским дорогам — пробег составляет всего 33 тысячи километров.

Это один из самых больших кроссоверов в мире: длина составляет 5341 мм. Колесная база также огромна – 3295 мм.

Автомобиль просто напичкан разными современными устройствами и технологиями: круиз- и климатконтроль, багажник с охлаждением, камеры повсюду, крутая стереосистема и многое другое.

Технические характеристики

размер дисков — 22 дюйма;

багажник – 600 л;

двигатель – битурбо V12 объемом в 6,75 л, мощность 571 лошадиных сил.

максимальный крутящий момент – 850 Нм.

КПП – восьмиступенчатый автомат.

Bentley Bentayga 2019 — 300 000 €

Bentley Bentayga – роскошный среднеразмерный внедорожник сегмента "суперлюкс", по дизайну чем-то похожий на знаменитый Continental.

Авто, которое продается в Украине, имеет максимальную комплектацию и 10 тысяч километров пробега, как заявляет продавец. Цвет кузова меняется на солнце, а салон обшитый алькантарой.

Среди инновационных технологий и улучшений, которые есть в автомобиле, стоит отметить сейф, часы премиального класса Breitling, мультимедиа, регулируемый спортивный выхлоп, а также систему ночного видения.

Интересно, что цена нового такого автомобиля составляет 486 тысяч евро.

Технические характеристики Bentley Bentayga 2019

разгон до "сотни" — 3,5 сек;

коробка передач – автомат;

объем двигателя — W12, 6 л, 635 л.с;

привод – передний;

тип кузова – внедорожник;

колесная база – 2992 мм.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине продается электрическая Honda 2023 стоимостью 22 тысячи долларов.