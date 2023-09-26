Bentley, Rolls-Royce та Mercedes-Benz: топ найдорожчих автомобілів з пробігом в Україні

Ці автівки лише для обраних

Попри складну економічну ситуацію в Україні та війну, в Україні продається чимало вживаних автомобілів класу екстра преміум. В основному їх ввезли з-за кордону.

Журналісти "Телеграфу" дізналися, які найдорожчі вживані авто продаються в Україні на вторинному ринку. Подробиці про них, технічні характеристики та комплектації читайте у матеріалі.

Mercedes-Benz G-Class 2019 — 365 000 $

Найдорожчим вживаним авто, яке продається в Україні, є Mercedes-Benz G-Class 2019 року випуску. Це Brabus G800. Його пробіг складає всього 31 тисячу кілометрів, тому позашляховик можна вважати майже новим.

Автомобіль цінують за його спортивний дизайн, надійність, прохідність, а також комфорт салону. Він має широкий кузов, незалежну підвіску, високопродуктивний двигун підвищеної потужності, преміальну аудіосистему та багато іншої "начинки".

Технічні характеристики моделі

розмір дисків — 22 дюйми;

двигун — 4,0-літровий V8 AMG з подвійним турбонаддувом потужністю 585 к.с. (430 кіловат);

максимальний крутний момент — 850 Нм;

розгін до 100 км/год — 4,5 сек;

максимальна швидкість — 220 км/год;

витрата палива у змішаному циклі — 13,2 л / 100 км.

Rolls-Royce Cullinan 2019 — 360 000 $

Розкішний повнопривідний кросовер Rolls-Royce Cullinan 2019 року випуску пригнали в Україну з-за кордону. Він ще має повну гарантію, як повідомляє продавець, і не їздив українськими дорогами — пробіг складає всього 33 тисячі кілометрів.

Це один із найбільших кросоверів у світі: довжина складає 5341 мм. Колісна база також величезна – 3295 мм.

Автомобіль просто напакований різними сучасними пристроями та технологіями: круїз- та кліматконтроль, багажник з охолодженням, камери повсюди, крута стереосистема і багато іншого.

Технічні характеристики

розмір дисків — 22 дюйми;

багажник — 600 л;

двигун — бітурбо V12 об’ємом в 6,75 л, потужність 571 кінських сил.

максимальний крутний момент — 850 Нм.

КПП — восьмиступінчатий автомат.

Bentley Bentayga 2019 — 300 000 €

Bentley Bentayga — розкішний середньорозмірний позашляховик сегменту "суперлюкс", за дизайном чимось схожий на знаменитий Continental.

Авто, яке продається в Україні, має максимальну комплектацію та 10 тисяч кілометрів пробігу, як заявляє продавець. Колір кузова змінюється на сонці, а салон оббитий алькантарою.

Серед інноваційних технологій та покращень, які є в авто, варто відзначити сейф, годинник преміального класу Breitling, мультимедіа, регульований спортивний вихлоп, а також систему нічного бачення.

Цікаво, що ціна нового такого авто складає 486 тисяч євро.

Технічні характеристики Bentley Bentayga 2019

розгін до "сотні" — 3,5 сек;

коробка передач — автомат;

об’єм двигуна — W12, 6 л, 635 к.с;

привід — передній;

тип кузова — позашляховик;

колісна база — 2992 мм.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні продається електрична Honda 2023 року вартістю 22 тисячі доларів.