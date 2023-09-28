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Некоторые из них стоят почти 1 млн долларов: украинцы после вторжения рф купили уже 12 спорткаров Ferrari

Автор
Ирина Мазуренко
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Автор
Спорткар Ferrari
Спорткар Ferrari. Фото motorcar

На таких авто ездят богатые люди мира

Несмотря на полномасштабное вторжение и стремительный спад экономики, украинские продолжают покупать роскошные автомобили. В начале войны правительство ввело нулевое растаможивание. Такая инициатива требовалась фронту, чтобы ввозить из-за границы автомобили для военных. Тем не менее улучшением воспользовались и для приобретения авто премиум класса, явно не для военных нужд.

В частности, за шестьсот дней войны приобрели 12 спорткаров Ferrari. Это и подержанные авто, и совершенно новые. Интересно, что некоторые из них стоят около миллиона долларов, сообщает издание ТопЖир.

Роскошное Ferrari SF90

Ferrari SF90

Согласно статистике первых регистраций автомобилей со времени полномасштабного вторжения, в Украину привезли два Ferrari SF90 Stradale. Это самые дорогие спорткары марки в нашей стране.

Один из них привезли в Украину за несколько дней до войны, а второй — весной 2023 года. Последний сейчас выставили на продажу за 850 тысяч долларов.

Что известно о Ferrari SF90 Stradale?

Ferrari SF90 Stradale в Украине.

Ferrari SF90 Stradale – это полноприводное купе, которое может развивать 340 километров в час. С нуля до сотни оно разгоняется всего за 2,5 секунды. Авто имеет гибридную установку, мощность которой достигает 1000 лошадиных сил.

Ferrari F8 Tributo

Ferrari F8 Tributo

Летом прошлого года в Украину впервые привезли купе Ferrari F8 Tributo. Это авто оснащено 3,9-литровым твин-турбо двигателем мощностью в 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Разгон до сотни занимает всего 2,9 секунды, максимальная скорость достигает 340 километров. Новый такой автомобиль стоит более 300 тысяч евро.

Обзор Ferrari F8 Tributo:

Ferrari Roma

Ferrari Roma

Сейчас в Украине есть два экземпляра роскошного спорткара Ferrari Roma. Каждый из них стоит около 200 тысяч евро. Автомобиль оснащен наддувным двигателем объемом в 3,9 литра мощностью 620 лошадиных сил и крутящим моментом 760 Нм.

До сотни с нуля спорткар разгоняется за 3,4 секунды. Максимальная скорость ограничена 320 километрами в час.

Ferrari 812 Superfast

Ferrari 812 Superfast

Также в Украину ввезли две роскошные Ferrari 812 Superfast, каждая из которых стоит около 500 тысяч долларов. Это новая модель марки, которая оснащена 6,5-литровым двигателем и может развивать 800 лошадиных сил.

Автомобиль разгоняется с 0 до 100 км всего за 2,9 секунды, максимальная скорость превышает 340 км/ч.

Среди остальных спорткаров Ferrari, которые ввезли в Украину за последние полтора года, есть также битые и поврежденные экземпляры.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец случайно обнаружил редкий немецкий мотоцикл в заводском ящике в гараже.

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#Ferrari #Авто #Спорткар #Роскошный спорткар