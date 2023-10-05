Вкус за деньги не купишь: харьковский блогер оклеил Porsche Cayenne отвратительной пленкой в стиле Gucci

Как можно так испортить классную машину

Эпатажный харьковский блоггер Дэн Поветкин решил еще больше привлечь внимание к себе и воспользовался услугами одной из киевских детейлинг-студий, чтобы оклеить пленкой свой автомобиль.

В частности, речь идет о Porsche Cayenne GTS с 3,6-литровым двигателем, который харьковский блоггер приобрел в 2022 году. До обклейки авто было серого цвета.

Крутость или колхоз-стайл?

"Этот Cayenne GTS теперь еще лучше. Разработали уникальный дизайн, если посмотреть, то видно "Клубнички". Это бренд, который реализовали на тачке! Porsche Cayenne", — говорится в описании работы детейлинг-студии k2city.ua.

Спросите, при чем здесь клубника? Нет, это совсем не касается стилистики известного итальянского дома моды. К теме Gucci блоггер просто решил добавить клубнички, которые являются эмблемой его собственного клуба strawberry_party_bar. Такое сочетание несочетаемого.

Кстати, блоггер на своей инстаграм-странице также поделился фото авто с эксклюзивным дизайном и поблагодарил студию "за такую красоту". В комментариях мнения подписчиков, как всегда, разделились. Кто-то считает это вершиной тюнинга или маркетинга, но большинство указывает, что это "колхозный дизайн".

"Не в обиду, но как цыганский барон", "Как испортить порш", "Из деревни уехал, но деревня из тебя — по ходу, нет", "Реально не красиво", "Вырос, видно, у колхоза".

Но что же не сделаешь ради хайпа? Ради внимания подписчиков Дэн Поветкин способен на многое. К примеру, съехать с горки в ванну с оливье.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что Поветкин выкладывал в Сеть видео, как ездит по рельсам, или пересекает двойную сплошную полосу. Правоохранители отреагировали на это мгновенно и через несколько часов нашли блогера и выписали ему протокол.