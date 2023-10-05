В Украине продают редкий 600-сильный Гелендваген за сумасшедшие деньги

Это авто далеко для каждого украинца, но стоит своих денег

В Украине выставили на продажу лимитированную версию легендарного "Гелендвагена" — Mercedes-AMG G 63 4x4. Продавец оценил свой товар в 350 604$ или 13 336 984 грн по курсу НБУ.

Этот автомобиль представили только прошлым летом как преемника прошлых версий 4x4² и AMG 6x6. Он выглядит еще роскошнее и агрессивнее. В то же время, на презентации немецкий бренд Mercedes-Benz объявил, что этот G будет последним в серии, история которой началась в 2013 году. Автомобиль в Украине продается на сайте auto.ria.com.

Технические характеристики Mercedes-AMG G 63 4x4

Специальная модель имеет характеристики автомобиля-вездехода. Мощность машины — 585 лошадиных сил, и это уже о многом говорит. С нуля до сотни автомобиль разгоняется всего за 5 секунд. Таких результатов удалось добиться с помощью 4,0-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом.

Дорожный просвет составляет 351 мм, позволяющий переезжать вброд преграды высотой до 910 мм.

Mercedes-AMG G 63 4x4 имеет полный привод и три блокировки дифференциалов. А для бездорожья есть демультипликатор — это специальная понижающая передача, которая помогает повышать крутящий момент для преодоления сложных частей дороги, например подъема вверх или непроходимых, на первый взгляд, участков.

Салон и кузов

У Mercedes-AMG G 63 4x4 привлекает внимание особенность крыши. Интересно, что статистическая нагрузка на нее составляет 240 км. Это позволяет использовать крышу и багажник в качестве платформы для осмотра или даже установить палатку сверху. Есть специальная стремянка для подъема.

Кузов по-прежнему массивный, с большими крыльями, отделанными углеродным волокном. Колеса – огромные, 22-дюймовые, шины подобраны в тон кузова. Имеется запасное колесо на специальном держателе.

Салон не сильно изменился по сравнению с предшественником и выполнен в традиционном стиле автопроизводителя. Есть много разных кнопок, современная мультимедийная система, подлокотники и разные другие удобства. Интерьер авто просто роскошный: есть дополнительное освещение в отверстиях для вентиляции, можно выбрать практически любой цвет салона и даже деревянный пол в грузовом отделе.

Вот здесь подробный обзор 2022 AMG G 63 SUV во время презентации авто:

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