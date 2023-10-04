Раритетный Mercedes-Benz как у Джо Байдена помыли впервые за почти 70 лет: фото до и после (видео)

До наших дней таких авто дошло только несколько экземпляров.

В заброшенном сарае в Огайо, США, обнаружили необычную находку. Это редкий спортивный автомобиль Mercedes-Benz 190 SL 1955 модельного года. Машине 68 лет, и, пожалуй, все это время она простояла в старом сарае.

Несмотря на то, что автомобиль покрыт толстым слоем грязи и пыли, родстер сохранился в неплохом состоянии. Его отмыли и увидели прекрасный раритетный автомобиль, сообщают специалисты WD Detailing.

Состояние авто

Авто увидели в ужасном виде. У него не было некоторых элементов салона, радиаторной решетки и задних фонарей. Внутри машина была тоже очень грязной и просто заваленной мусором.

Однако эксперты сделали химчистку салона, а кузов тщательно отчистили от грязи. Они обнаружили, что ржавчины почти нет. После проведенных работ владелец решил продать этот раритетный автомобиль с аукциона.

В видео ведущие программы также говорят, что связались с представителями Mercedes, чтобы они поискали в своих базах и архивных документах информацию об этом автомобиле. Владелец думает, что найденный в сарае Mercedes-Benz 190 SL мог быть восьмым в истории, сошедшем с конвейера.

Родстер Mercedes-Benz 190 SL

Что известно о модели Mercedes-Benz 190 SL?

Mercedes-Benz 190 SL выпускали с 1955 по 1963 год. Общее количество произведенных экземпляров составляет около 25 881 автомобиль.

Это легендарный спортивный автомобиль, представленный в 1955 году на Международном автомобильном салоне в Женеве. Модель 190 SL имела элегантный и спортивный внешний вид с округлыми формами и мягкими линиями. Автомобиль оснащался мягким складным верхом, который можно было сложить.

Mercedes-Benz 190 SL имел 1,9-литровый бензиновый двигатель мощностью около 105 лошадиных сил. Он позволял автомобилю достигать бешеной для своего времени максимальной скорости – около 170 км/ч.

Mercedes-Benz 190 SL был создан для того, чтобы заполнить нишу в линейке Mercedes-Benz между спортивными моделями и обычными легковыми автомобилями. Он стал очень популярен среди известных и богатых людей того времени, в частности, голливудских актеров и других выдающихся личностей.

К примеру, один из таких автомобилей и сейчас стоит в гараже американского президента Джо Байдена. Он приобрел его еще в колледже, однако ранее в комментариях СМИ жаловался на его состояние. "Два карбюратора Solex никогда нормально не работали", — говорил тогда Байден-младший.

С течением времени Mercedes-Benz 190 SL стал ценным среди коллекционеров классических автомобилей. Сейчас эта модель обычно дорого стоит на аукционах.

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