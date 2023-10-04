Раритетний Mercedes-Benz як у Джо Байдена помили вперше за майже 70 років: фото до та після (відео)
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До наших днів таких авто дійшло тільки декілька екземплярів
У покинутому сараї в Огайо, США, виявили незвичайну знахідку. Це рідкісний спорткар Mercedes-Benz 190 SL 1955 модельного року. Машині 68 років, і, мабуть, весь цей час вона простояла у старому сараї.
Попри те, що авто вкрите товстим шаром бруду та пилу, родстер зберігся у непоганому стані. Його відмили і побачили прекрасну раритетну автівку, повідомляють спеціалісти WD Detailing.
Стан авто
Авто побачили у жахливому вигляді. У нього не було деяких елементів салону, решітки радіатора та задніх ліхтарів. Усередині машина була теж дуже брудною і просто заваленою купами сміття.
Проте експерти зробили хімчистку салону, а кузов ретельно відчистили від бруду. Вони виявили, що іржі майже немає. Після проведених робіт власник вирішив продати це раритетне авто з аукціону.
У відео ведучі програми також говорять, що зв’язалися з представниками Mercedes, щоб вони пошукали у своїх базах та архівних документах інформацію про цю автівку. Власник думає, що знайдений у сараї Mercedes-Benz 190 SL міг бути восьмим в історії, який зійшов з конвеєра.
Що відомо про модель Mercedes-Benz 190 SL?
Mercedes-Benz 190 SL випускали з 1955 по 1963 роки. Загальна кількість вироблених екземплярів становить близько 25 881 автомобіль.
Це легендарний спортивний автомобіль, який представили у 1955 році на Міжнародному автомобільному салоні в Женеві. Модель 190 SL мала елегантний і спортивний зовнішній вигляд, з округлими формами та м'якими лініями. Автомобіль оснащувався м'яким складним верхом, який можна було складати.
Mercedes-Benz 190 SL мав 1,9-літровий бензиновий двигун потужністю близько 105 кінських сил. Він дозволяв автомобілю досягати шаленої для свого часу максимальної швидкості — близько 170 км/год.
Mercedes-Benz 190 SL створили для того, щоб заповнити нішу в лінійці Mercedes-Benz між спортивними моделями та звичайними легковими автомобілями. Він став дуже популярним серед відомих та багатих людей того часу, зокрема, голлівудських акторів та інших видатних особистостей.
Наприклад, один з таких автомобілів і зараз стоїть у гаражі американського президента Джо Байдена. Він придбав його ще в коледжі, проте раніше у коментарях ЗМІ скаржився на його стан. "Два карбюратори Solex ніколи нормально не працювали", — казав тоді Байден-молодший.
З часом Mercedes-Benz 190 SL став цінним серед колекціонерів класичних автомобілів. Зараз ця модель зазвичай дорого коштує на аукціонах.
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