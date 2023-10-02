Легендарний "крузак" вижив після падіння з вершини гори і навіть доїхав до СТО: як йому це вдалось (відео)

Власник автомобіля — справжній щасливчик

Міцність автомобілів завжди була однією з ключових характеристик, на яку звертають увагу при виборі транспортного засобу. Сучасна автопромисловість постійно працює над розробкою та вдосконаленням конструкцій, щоб забезпечити водіїв і пасажирів найвищим рівнем безпеки та надійності на дорозі.

У цьому контексті Toyota Land Cruiser видається справжньою іконою міцності. Ця легендарна марка автомобілів завжди славилася своєю надійністю та здатністю подолати навіть найважчі випробування. За десятиліття існування на ринку Toyota Land Cruiser зарекомендувала себе як автомобіль, який може пройти через будь-які умови і залишитися незламним, пише Carscoops.

Це підтверджувалось уже неодноразово. Проте сьогодні Toyota Land Cruiser ще більше здивував, адже він вижив після падіння з високої гори.

Land Cruiser 70 Series зняли на відео, коли автомобіль їхав до станції техобслуговування. Виглядає машина жахливо, і це не дивно. Але найцікавіше, що пікап після падіння з величезної висоти пересувався своїм ходом. Кузов автомобіля настільки потрощений, що взагалі важко зрозуміти, яка модель представлена на відео.

Як виглядає Land Cruiser після падіння з гори

Власник авто, Халід Аль Аджмі, розповів, що їхав на своєму Land Cruiser горами у Саудівській Аравії, проте втратив керування і скотився з вершини. Пікап декілька разів перевернувся, проте машина залишилась на ходу, а власник дивом залишився без травм. Річ у тім, що автомобіль має надійну раму, яка вберегла його від повного знищення.

Технічні характеристики авто

Toyota Land Cruiser 70 Series — це одна з легендарних ліній автомобілів, яка відзначається своєю надійністю та міцністю.

Деякі технічні характеристики цієї серії:

Land Cruiser 70 Series оснащується різними бензиновими та дизельними двигунами з високим крутним моментом та потужністю від 128 до 202 кінських сил;

привід — повний (ідеально підходить для бездоріжжя);

міцна рамна конструкція та жорстка підвіска;

високий кліренс — 230 мм;

модифікації кузова: 3-дверний універсал з короткою та середньою колісними базами, 3-дверний фургон, 5-дверний універсал, 2- або 4-дверний пікап.

Залежно від версії та конфігурації, Land Cruiser 70 Series може бути обладнаний різними системами безпеки, такими як ABS, подушки безпеки, системи контролю стабільності та багато інших.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Honda випустила новий електрокар з запасом ходу в 200 км всього за 7 тисяч доларів.