Легендарный "крузак" выжил после падения с вершины горы и даже доехал до СТО: как ему это удалось (видео)
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Владелец автомобиля – настоящий счастливчик
Прочность автомобилей всегда являлась одной из ключевых характеристик, на которую обращают внимание при выборе транспортного средства. Современная автопромышленность постоянно работает над разработкой и усовершенствованием конструкций, чтобы обеспечить водителей и пассажиров высоким уровнем безопасности и надежности на дороге.
В этом контексте Toyota Land Cruiser кажется настоящей иконой крепости. Эта легендарная марка автомобилей всегда славилась своей надежностью и способностью преодолеть даже самые тяжелые испытания. За десятилетие существования на рынке Toyota Land Cruiser зарекомендовала себя как автомобиль, который может пройти через любые условия и остаться несокрушимым, пишет Carscoops.
Это подтверждалось уже неоднократно. Однако сегодня Toyota Land Cruiser удивил еще больше, ведь он выжил после падения с высокой горы.
Land Cruiser 70 Series сняли на видео, когда автомобиль ехал на станцию техобслуживания. Выглядит машина ужасно, и это не удивительно. Но самое любопытное, что пикап после падения с огромной высоты передвигался своим ходом. Кузов автомобиля настолько разбит, что вообще трудно понять, какая модель представлена на видео.
Владелец авто, Халид Аль Аджми, рассказал, что ехал на своем Land Cruiser по горах в Саудовской Аравии, однако потерял управление и скатился с вершины. Пикап несколько раз перевернулся, однако машина осталась на ходу, а владелец чудом остался без травм. Дело в том, что у автомобиля есть надежная рама, которая уберегла его от полного уничтожения.
Технические характеристики авто
Toyota Land Cruiser 70 Series – это одна из легендарных линий автомобилей, которая отличается своей надежностью и прочностью.
Некоторые технические характеристики этой серии:
- Land Cruiser 70 Series оснащается различными бензиновыми и дизельными двигателями с высоким крутящим моментом и мощностью от 128 до 202 лошадиных сил;
- привод – полный (идеально подходит для бездорожья);
- прочная рамная конструкция и жесткая подвеска;
- высокий клиренс — 230 мм;
- модификации кузова: 3-дверный универсал с короткой и средней колесными базами, 3-дверный фургон, 5-дверный универсал, 2- или 4-дверный пикап.
В зависимости от версии и конфигурации Land Cruiser 70 Series может быть оборудован различными системами безопасности, такими как ABS, подушки безопасности, системы контроля стабильности и многие другие.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Honda выпустила новый электрокар за 7 тысяч долларов с запасом хода в 200 км.