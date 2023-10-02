Легендарный "крузак" выжил после падения с вершины горы и даже доехал до СТО: как ему это удалось (видео)

Владелец автомобиля – настоящий счастливчик

Прочность автомобилей всегда являлась одной из ключевых характеристик, на которую обращают внимание при выборе транспортного средства. Современная автопромышленность постоянно работает над разработкой и усовершенствованием конструкций, чтобы обеспечить водителей и пассажиров высоким уровнем безопасности и надежности на дороге.

В этом контексте Toyota Land Cruiser кажется настоящей иконой крепости. Эта легендарная марка автомобилей всегда славилась своей надежностью и способностью преодолеть даже самые тяжелые испытания. За десятилетие существования на рынке Toyota Land Cruiser зарекомендовала себя как автомобиль, который может пройти через любые условия и остаться несокрушимым, пишет Carscoops.

Это подтверждалось уже неоднократно. Однако сегодня Toyota Land Cruiser удивил еще больше, ведь он выжил после падения с высокой горы.

Land Cruiser 70 Series сняли на видео, когда автомобиль ехал на станцию техобслуживания. Выглядит машина ужасно, и это не удивительно. Но самое любопытное, что пикап после падения с огромной высоты передвигался своим ходом. Кузов автомобиля настолько разбит, что вообще трудно понять, какая модель представлена на видео.

Как выглядит Land Cruiser после падения с горы

Владелец авто, Халид Аль Аджми, рассказал, что ехал на своем Land Cruiser по горах в Саудовской Аравии, однако потерял управление и скатился с вершины. Пикап несколько раз перевернулся, однако машина осталась на ходу, а владелец чудом остался без травм. Дело в том, что у автомобиля есть надежная рама, которая уберегла его от полного уничтожения.

Технические характеристики авто

Toyota Land Cruiser 70 Series – это одна из легендарных линий автомобилей, которая отличается своей надежностью и прочностью.

Некоторые технические характеристики этой серии:

Land Cruiser 70 Series оснащается различными бензиновыми и дизельными двигателями с высоким крутящим моментом и мощностью от 128 до 202 лошадиных сил;

привод – полный (идеально подходит для бездорожья);

прочная рамная конструкция и жесткая подвеска;

высокий клиренс — 230 мм;

модификации кузова: 3-дверный универсал с короткой и средней колесными базами, 3-дверный фургон, 5-дверный универсал, 2- или 4-дверный пикап.

В зависимости от версии и конфигурации Land Cruiser 70 Series может быть оборудован различными системами безопасности, такими как ABS, подушки безопасности, системы контроля стабильности и многие другие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Honda выпустила новый электрокар за 7 тысяч долларов с запасом хода в 200 км.