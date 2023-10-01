Топ-5 популярных авто класса премиум с пробегом стоимостью до 10 тысяч долларов

Люксовые авто не за все деньги

Если вы хотите приобрести классный автомобиль класса премиум, но не желаете тратить "все деньги мира", стоит обратить внимание на вторичный рынок. Здесь часто можно увидеть недорогие варианты популярных и надежных автомобилей.

Журналисты "Телеграф" собрали 5 самых популярных премиальных автомобилей, которые в новом состоянии очень дорогие, а на вторичном рынке их можно купить по цене до 10 тысяч долларов.

Audi A6

Автомобили Audi A6 в новом состоянии стоят около 35-45 тысяч долларов в зависимости от комплектации и версии. А в Украине можно купить подержанную Audi A6, например, 2008 года выпуска, за 9 400. Если вы хотите приобрести более новую модель, придется выложить 13-15 тысяч.

Audi A6 – это автомобиль бизнес-класса, выпускаемый в 2 типах кузова – универсал и седан. Он оснащен целым списком мощных дизельных и бензиновых двигателей. Наибольшую популярность завоевали V-образные шестерки. Среди всех проданных автомобилей половина была с таким типом двигателей.

А в 2023 году немецкий производитель представил электрическую версию популярного автомобиля A6 e-tron Concept. Она сойдет с конвейера в 2024 году.

Audi A6: отзывы владельца

BMW X5

Еще с 1995 года, с тех пор как немецкая компания вывела на рынок внедорожник BMW X5, он очень популярен в мире. Украина – не исключение.

Эта серия автомобилей известна своим хорошим качеством, комфортом в передвижении, богатыми технологическими возможностями и несколько агрессивным, но стильным внешним видом.

BMW X5 комплектуется разными типами бензиновых и дизельных двигателей. Есть также гибридные модификации (но только в новых моделях).

BMW X5 ценят за качество, престижность, комфорт и хорошие технические характеристики. В Украине по цене до 10 тысяч долларов можно купить модели 2001-2008 года выпуска с пробегом около 200-400 тысяч километров.

Range Rover

Range Rover – это британский производитель люксовых внедорожников, известных своей изысканностью, способностью передвигаться по разной местности (особенно актуально для украинских дорог), а также комфортом.

Все модели Range Rover – флагманские, с изысканным дизайном, роскошной отделкой салона. Автомобилисты также ценят авто за большой выбор двигателей, в частности бензиновых, дизельных и гибридных, с полным приводом и высоким клиренсом.

Обзор Range Rover от владельца:

Конструктор этого автомобиля Джефф Миллер говорил, что Range Rover создавался как премиум-машина для отдыха со множеством технических инноваций. И его слова действительно подтвердились, ведь именно Range Rover уже годами доминирует на авторынках разных стран и остается невероятно популярным.

В Украине Range Rover – это прихоть не для бедных, ведь модели 2022-2023 года выпуска могут стоить 150-300 тысяч долларов, а иногда и даже больше. Но если такие цены – не вариант для вас, то можно ограничиться подержанной машиной. К тому же Range Rover, например, 2007 года выпуска можно купить в Украине по цене до 10 тысяч долларов. Это довольно приятный ценник для б/у, но очень популярной, стильной и надежной машины на годы.

Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg – это пятидверный внедорожник среднего размера, который имеет солидный и современный дизайн, большие колеса, стильный экстерьер. Touareg представлен в разных вариантах двигателей, в частности, дизельных и бензиновых. Некоторые из них имеют гибридные системы для снижения потребления топлива.

Модель оборудована современными технологиями, системами безопасности и водительской помощи. Этот автомобиль подойдет тем, кто ищет надежный внедорожник с высоким клиренсом и не очень большим расходом топлива.

Volkswagen Touareg последних лет выпуска стоит 60-80 тысяч долларов, и это неподъемная сумма для многих украинцев. Однако если выбрать более старую модель, например, 2007-2008 модельных лет, вполне можно уложиться в 10000$.

Тест-драйв и обзор Volkswagen Touareg можно посмотреть в этом видео:

Ford C-Max

Ford C-Max – это популярный в Европе, США и Украине компактный минивэн, появившийся в 2023 году, а в 2010 году получил полный рестайлинг. Он предлагается в двух основных вариантах кузова – C-Max и Grand C-Max. Последний удлинен и имеет дополнительные пассажирские места.

Автомобиль представлен на рынке в разных модификациях с бензиновыми и дизельными двигателями. Он имеет удобный и эргономичный салон, идеален для больших семей. В современных моделях есть разные технологические инновации, в частности, сенсорный экран, система помощи водителю, а также ряд различных улучшений безопасности.

В 2018 году Ford прекратил производство этой модели, поэтому на украинском рынке представлены C-Max только до 2017 года выпуска. Они стоят около 15-17 тысяч долларов. По цене до 10 тысяч на вторичном рынке можно приобрести C-Max 2013-2014 модельного года.

Стоит ли брать Ford C-Max из-за границы, подробно смотрите в этом видео:

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