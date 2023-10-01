Топ-5 популярних авто класу преміум з пробігом за ціною до 10 тисяч доларів

Люксові авто не за всі гроші

Якщо ви хочете придбати класне авто класу преміум, але не бажаєте витрачати "всі гроші світу", варто звернути увагу на вторинний ринок. Тут часто можна побачити недорогі варіанти популярних та надійних авто.

Журналісти "Телеграф" зібрали 5 найпопулярніших преміальних автомобілей, які у новому стані є дуже дорогими, а на вторинному ринку їх можна купити за ціною до 10 тисяч доларів.

Audi A6

Автомобілі Audi A6 у новому стані коштують близько 35-45 тисяч доларів, залежно від комплектації та версії. А в Україні можна купити вживану Audi A6, наприклад, 2008 року випуску, за 9 400. Якщо ви хочете придбати новішу модель, доведеться викласти 13-15 тисяч.

Audi A6 — це автомобіль бізнес-класу, що випускається у 2 типах кузова — універсал та седан. Він оснащений цілим переліком потужних дизельних та бензинових двигунів. Серед них найбільшу популярність завоювали V-подібні шістки. Серед усіх проданих автомобілів половина була з таким типом двигунів.

А у 2023 році німецький виробник представив електричну версію популярного автомобіля A6 e-tron Concept. Вона зійде з конвеєра у 2024 році.

Відгук власника про Audi A6:

BMW X5

Ще з 1995 року, відколи німецька компанія вивела на ринок позашляховик BMW X5, він є дуже популярним у світі. Україна — не виняток.

Ця серія автомобілів відома своєю хорошою якістю, комфортом у пересуванні, багатими технологічними можливостями та дещо агресивним, але стильним зовнішнім виглядом.

BMW X5 комплектується різними типами бензинових та дизельних двигунів. Є також гібридні модифікації (але лише у нових моделях).

BMW X5 цінують за якість, престижність, комфорт та хороші технічні характеристики. В Україні за ціною до 10 тисяч доларів можна придбати моделі 2001-2008 року випуску з пробігом близько 200-400 тисяч кілометрів.

Range Rover

Range Rover — це британський виробник люксових позашляховиків, відомих своєю вишуканістю, здатністю пересуватися різною місцевістю (особливо актуально для українських доріг), а також комфортом.

Усі моделі Range Rover — флагманські, з вишуканим дизайном, розкішним оздобленням салону. Автомобілісти також цінують авто за великий вибіг двигунів, зокрема, бензинових, дизельних та гібридних, з повним приводом та високим кліренсом.

Огляд Range Rover від власника:

Конструктор цього автомобіля Джеф Міллер казав, що Range Rover створювався як преміум-автомобіль для відпочинку з безліччю технічних інновацій. І його слова дійсно підтвердилися, адже саме Range Rover уже роками домінує на авторинках різних країн і залишається неймовірно популярним.

В Україні Range Rover — це примха не для бідних, адже моделі 2022-2023 року випуску можуть коштувати 150-300 тисяч доларів, а подекуди і навіть більше. Але якщо такі ціни — не варіант для вас, то можна обмежитись вживаною машиною. До того ж, Range Rover, наприклад, 2007 року випуску можна купити в Україні за ціною до 10 тисяч доларів. Це досить приємний цінник для вживаної, але дуже популярної, стильної та надійної машини на роки.

Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg — це п’ятидверний позашляховик середнього розміру, який має солідний та сучасний дизайн, великі колеса, стильний екстер’єр. Touareg представлений у різних варіантах двигунів, зокрема, дизельних та бензинових. Деякі з них мають гібридні системи для зниження споживання палива.

Модель обладнана сучасними технологіями, системами безпеки та допомоги водію. Цей автомобіль підійде тим, хто шукає надійний позашляховик з високим кліренсом та не дуже великою витратою пального.

Volkswagen Touareg останніх років випуску коштує 60-80 тисяч доларів, і це непідйомна сума для багатьох українців. Проте якщо обрати трішки старішу модель, наприклад, 2007-2008 модельних років, цілком можна вкластись у 10000$.

Тест-драйв і огляд Volkswagen Touareg можна подивитись у цьому відео:

Ford C-Max

Ford C-Max — це популярний в Європі, США та Україні компактний мінівен, який з’явився у 2023 році, а в 2010 отримав повний рестайлінг. Він пропонується у двох основних варіантах кузова — C-Max і Grand C-Max. Останній подовжений, і має додаткові пасажирські місця.

Автомобіль представлений на ринку у різних модифікаціях з бензиновими та дизельними двигунами. Він має зручний та ергономічний салон, ідеальний для великих сімей. У сучасних моделях є різні технологічні функції, зокрема, сенсорний екран, система допомоги водію, а також ряд різних безпекових покращень.

У 2018 році Ford припинив виробництво цієї моделі, тому на українському ринку представлені C-Max лише до 2017 року випуску. Вони коштують близько 15-17 тисяч доларів. За ціною до 10 тисяч на вторинному ринку можна придбати C-Max 2013-2014 модельного року.

Чи варто брати Ford C-Max з-за кордону, детально дивіться у цьому відео:

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