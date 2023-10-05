В Україні продають рідкісний 600-сильний Гелендваген за шалені гроші

Це авто далеко для кожного українця, але вартий своїх грошей

В Україні виставили на продаж лімітовану версію легендарного "Гелендвагена" — Mercedes-AMG G 63 4x4. Продавець оцінив свій товар у 350 604 $ або 13 336 984 грн за курсом НБУ.

Цей автомобіль представили лише минулого літа як наступника минулих версій 4x4² і AMG 6x6. Він виглядає ще більш розкішно та агресивно. Водночас із презентацією німецький бренд Mercedes-Benz оголосив, що цей G буде останнім у серії, історія якої розпочалась у 2013 році. Автомобіль в Україні продають на сайті auto.ria.com.

Технічні характеристики Mercedes-AMG G 63 4x4

Спеціальна модель має потужні характеристики автомобіля-всюдихода. Потужність машини — 585 кінських сил, і це вже багато про що говорить. З нуля до сотні автомобіль розганяється всього за 5 секунд. Таких результатів вдалося досягнути за допомогою 4,0-літрового двигуна V8 з подвійним турбонаддувом.

Дорожній просвіт складає 351 мм, який дозволяє переїжджати вбрід перепони висотою до 910 мм.

Mercedes-AMG G 63 4x4 має повний привід та три блокування диференціалів. А для бездоріжжя є демультиплікатор — це спеціальна знижувальна передача, яка допомагає підвищувати крутний момент для подолання складних частин дороги, наприклад, підйому вгору чи непрохідних, на перший погляд, ділянок.

Салон та кузов

У Mercedes-AMG G 63 4x4 привертає увагу особливість даху. Цікаво, що статистичне навантаження на нього складає 240 км. Це дозволяє використовувати дах та багажник як платформу для огляду чи навіть встановити намет зверху. Є спеціальна драбина для підйому.

Кузов, як і раніше, масивний, з великими крилами, обробленими вуглецевим волокном. Колеса — величезні, 22-дюймові, шини підібрані у тон кузова. Є запасне колесо на спеціальному тримачі.

Салон не дуже змінився, порівняно з попередником, і виконаний у традиційному стилі автовиробника. Є багато різних кнопок, сучасна мультимедійна система, підлокітники та різні інші зручності. Інтер’єр авто просто розкішний: є додаткове освітлення в отворах для вентиляції, можна вибрати практично будь-який колір салону і навіть дерев’яну підлогу у вантажному відділі.

Ось тут детальний огляд 2022 AMG G 63 SUV під час презентації авто:

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