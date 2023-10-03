Суцільна надійність на колесах: 3 марки авто, які рідко відвідують СТО

Ці авто точно прослужать багато років

Завдяки постійному розвитку технологій та високим стандартам виробництва сучасні автомобілі стають все надійнішими. Однак навіть серед надійних марок існують такі, які роками славляться своєю бездоганною репутацією.

Це авто, які дуже рідко потрапляють до автосервісу. У цій статті ми розглянемо 3 марки автомобілів, які можна вважати справжніми символами надійності на колесах.

Honda CR-V

Honda CR-V — це популярний кросовер виробництва японської автомобільної компанії Honda, який вперше був представлений на ринку у 1995 році і з того часу став одним з найвідоміших і популярних автомобілів у своєму сегменті.

Honda CR-V має сучасний і стильний зовнішній вигляд, з характерною решіткою радіатора, LED фарами і плавними лініями кузова у різних типах.

CR-V пропонується з різними типами двигунів, зокрема, бензиновими, дизельними та гібридними, залежно від ринку та року виробництва.

Автомобіль оснащений різними сучасними технологіями: системи безпеки, сенсорний екран, мультимедіа система тощо.

Honda CR-V протягом багатьох років залишається популярним завдяки своєму зручному дизайну, просторому салону, надійності та ідеальній репутації виробника.

У цьому відео експерти розповідають, чи варто купувати Honda CR-V:

Toyota RAV4

Toyota RAV4 — це популярний компактний кросовер, який був вперше випущений японською компанією Toyota ще у 1994 році. RAV4 є одним із засновників сегмента кросоверів і став популярним завдяки своєму комбінованому характеру — здатності функціонувати водночас і як легковий автомобіль, і як кросовер.

Toyota RAV4 має впізнаваний агресивний зовнішній вигляд з великою радіаторною решіткою, різними конфігураціями коліс та стильними фарами.

RAV4 випускають з різними типами двигунів, включаючи бензинові, дизельні, плагін-гібридні та гібридні варіанти. Останнім часом все популярнішою стає гібридна версія, оскільки вона дає змогу економити пальне.

Завдяки своїй надійності, комфорту та можливостям кастомізації Toyota RAV4 залишається одним із лідерів у своєму класі та популярним автомобілем для багатьох водіїв у всьому світі.

Тут детально розповідається про плагін-гібридний варіант Toyota RAV4:

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo — це компактний автомобіль, який виготовляє німецька автомобільна компанія Volkswagen з 1975 року. Цей автомобіль належить до сегмента B-класу і є одним з найпопулярніших автомобілів у всьому світі.

Polo випускають у таких типах двигунів: дизельний, бензиновий, гібридний, електро.

Салон Polo є комфортним і функціональним, з достатньою кількістю місця для пасажирів і багажу. Машина оснащена сучасними технологіями, різними системами безпеки та навігації. Новітні моделі також можуть мати клімат- та круїз контроль, сенсорну мультимедіа систему тощо.

А для шанувальників спортивного стилю водіння створено спеціальну версію Polo GTI з підвищеною потужністю та покращеною динамікою.

У цьому відео детально пояснюють, скільки пального витрачає Volkswagen Polo 1.4 mpi на трасі:

Раніше "Телеграф" розповідав, що Toyota створює заміну легендарному Land Cruiser, але учетверо дешевше.