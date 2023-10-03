Toyota створює заміну легендарному Land Cruiser, але учетверо дешевше

Чудова можливість для тих, хто не хоче купувати Land Cruiser за 90 тисяч доларів

Ще у серпні Toyota зареєструвала патент на товарний знак з назвою Land Hopper. У патентному відомстві він позначений як клас 12. Це означає, що під знаком значаться компоненти трансмісії, двигуни чи самі автомобілі.

Модель Land Hopper буде оснащена моторами від Toyota RAV4, а за розміром буде трішки меншою, ніж Land Cruiser Prado 250. Зараз з’явилися рекламні фото новинки та нові деталі про неї, які повідомляє мережеве видання Сarscoops.

Що відомо про це авто

Цікаво, що позашляховик буде досить доступним. Його стартова ціна на японському ринку коливатиметься від 20 до 25 тисяч доларів. Це робить Land Hopper прямим конкурентом інших популярних компактних позашляховиків.

Land Hopper оснастять різними версіями бензинових та гібридних двигунів Corolla Cross. Також повідомляється, що Toyota працює над електричною версією для цього авто, тож можемо очікувати появу на ринку одного з найдешевших позашляховиків з електродвигуном.

Модель покажуть на виставці Japan Mobility Show у кінці жовтня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що один із кращих повнопривідних кросоверів коштує в Україні 13 тисяч доларів.