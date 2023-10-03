Toyota создает замену легендарному Land Cruiser, но в четыре раза дешевле

Прекрасная возможность для тех, кто не хочет покупать Land Cruiser за 90 тысяч долларов

Еще в августе Toyota зарегистрировала патент на товарный знак под названием Land Hopper. В патентном ведомстве он обозначен как класс 12. Это означает, что под знаком значатся компоненты трансмиссии, двигатели или автомобили.

Модель Land Hopper будет оснащена моторами от Toyota RAV4, а по размеру будет немного меньше, чем Land Cruiser Prado 250. Сейчас появились рекламные фото новинки и новые детали о ней, которые сообщает сетевое издание Сarscoops.

Что известно об этом авто

Интересно, что внедорожник будет достаточно доступным. Его стартовая цена на японском рынке будет колебаться от 20 до 25 тысяч долларов. Это делает Land Hopper прямым конкурентом других популярных компактных внедорожников.

Land Hopper оснастят разными версиями бензиновых и гибридных двигателей Corolla Cross. Также сообщается, что Toyota работает над электрической версией для этого авто, так что можем ожидать появления на рынке одного из самых дешевых внедорожников с электродвигателем.

Модель покажут на выставке Japan Mobility Show в конце октября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что один из лучших полноприводных кроссоверов стоит в Украине 13 тысяч долларов.