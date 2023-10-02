Незвичайні, дивні і навіть потворні: чудернацькі авто, які можна купити в Україні

Деякі з цих авто заслуговують на премію найпотворніших

На українських дорогах щодня зустрічаються різні авто: дешеві і розкішні, звичайні та ексклюзивні. Та не щодня побачиш такі, які привертають увагу своїм дивним дизайном, непритаманною для авто кольоровою гамою та неповторністю.

Журналісти "Телеграф" зібрали найбільш незвичайні авто, які можна придбати в Україні на вторинному ринку. Практично кожен автомобіль тут — якийсь фантастичний шедевр.

Fiat Multipla 2003

Fiat Multipla 2003 — це автомобіль, який запам’ятався своїм незвичним та виразним дизайном. Його унікальна зовнішність далеко не всім сподобалася.

Однією з найцікавіших особливостей Fiat Multipla 2003 є дизайн його передньої частини, особливо капота, який ніби трохи вдавлений всередину. Компактвен має три сидіння спереду. Такий вигляд викликав досить суперечливі реакції серед автомобілістів і не тільки.

Всупереч своєму незвичному дизайну, Fiat Multipla 2003 був популярним у деяких країнах через свою простору і функціональну кабіну, а також низьку витрату палива.

Chevrolet SSR 2006

Chevrolet SSR 2006 — це неординарний пікап-кабріолет, який вироблявся американською компанією Chevrolet в період з 2003 по 2006 рік. Назва SSR означає Super Sport Roadster. Розробники цього автомобіля намагалися об'єднати спортивний характер та здатність перетворюватися на кабріолет.

Один з найвідоміших і впізнаваних елементів Chevrolet SSR — це дизайн його задньої частини, яка мала вигляд спортивного пікапа з округлими формами і високими бортами.

Щодо технічних характеристик, Chevrolet SSR 2006 комплектувався потужними двигунами, зокрема 6.0-літровим V8, який надавав йому відмінні динамічні характеристики та високу швидкість. Автомобіль мав задній привід та п'ятиступеневу автоматичну коробку передач.

Однак кількість вироблених автомобілів Chevrolet SSR була обмеженою. Пікап не став популярним на ринку також через високу ціну. Попри це, SSR має своїх прихильників, що цінують ексклюзивність та унікальний стиль.

Renault Twizy Z.E. 2018

Renault Twizy Z.E. (Zero Emission) 2018 — це електричний мікроелектрокар, вироблений французьким автовиробником Renault. Його розробили спеціально для жителів міста.

Однією з основних особливостей Renault Twizy Z.E. є його дизайн. Це двомісний електрокар з відкритими колесами і дуже скромними характеристиками. Компактність не дозволяє встановити в авто великий двигун та батарею. Тому максимальна потужність складає всього 17 кінських сил. А максимальна швидкість Renault Twizy Z.E. 2018 обмежується на рівні приблизно 80 кілометрів на годину.

Ось огляд Renault Twizy в Одесі:

Anaig Quick ANJ 3000 2019

ANAIG Quick ANJ3000 — компактний мобіль, призначений для пересування по місту. Він має досить просторий салон як для невеликих зовнішніх габаритів. На одному заряді батареї ANAIG Quick ANJ3000 проїжджає до 70 км.

Мобіль має два повноцінних посадкових місця, розташованих одне за іншим. Електромобіль оснащений електромотором на 3 кВт (потужність 4 кінські сили).

Тут можна подивитися огляд цього електрокара:

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