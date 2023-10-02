Необычные, странные и даже уродливые: причудливые авто, которые можно купить в Украине

Некоторые из этих авто заслуживают премии самых уродливых

На украинских дорогах каждый день встречаются разные авто: дешевые и роскошные, обычные и эксклюзивные. Но не ежедневно увидишь такие, которые привлекают своим удивительным дизайном, неприсущей для авто цветовой гаммой и неповторимостью.

Журналисты "Телеграф" собрали самые необычные автомобили, которые можно приобрести в Украине на вторичном рынке. Практически каждый автомобиль здесь – некий фантастический шедевр.

Fiat Multipla 2003

Fiat Multipla 2003 – это автомобиль, запомнившийся своим необычным и выразительным дизайном. Его уникальный облик далеко не всем понравился.

Одной из интереснейших особенностей Fiat Multipla 2003 является дизайн его передней части, особенно капота, который как бы немного вдавлен внутрь. Компактвен имеет три сиденья спереди. Такой вид вызвал довольно противоречивые реакции среди автомобилистов и не только.

Вопреки своему необычному дизайну, Fiat Multipla 2003 был популярен в некоторых странах из-за своей просторной и функциональной кабины, а также низкого расхода топлива.

Chevrolet SSR 2006

Chevrolet SSR 2006 – это неординарный пикап-кабриолет, который производился американской компанией Chevrolet в период с 2003 по 2006 год. Название SSR означает Super Sport Roadster. Разработчики этого автомобиля пытались объединить спортивный характер и способность превращаться в кабриолет.

Один из самых известных и узнаваемых элементов Chevrolet SSR – это дизайн его задней части, которая имела вид спортивного пикапа с округлыми формами и высокими бортами.

Что касается технических характеристик, Chevrolet SSR 2006 комплектовался мощными двигателями, в том числе 6.0-литровым V8, который придавал ему отличные динамические характеристики и высокую скорость. Автомобиль имел задний привод и пятиступенчатую автоматическую коробку передач.

Однако количество производимых автомобилей Chevrolet SSR было ограничено. Пикап не стал популярен на рынке также из-за высокой цены. Несмотря на это, SSR имеет своих поклонников, которые ценят эксклюзивность и уникальный стиль.

Renault Twizy ZE 2018

Renault Twizy ZE (Zero Emission) 2018 – это электрический микроэлектрокар, произведенный французским автопроизводителем Renault. Он разработан специально для жителей города.

Одной из основных особенностей Renault Twizy ZE является его дизайн. Это двухместный электрокар с открытыми колесами. Компактность не позволяет установить в автомобиле большой двигатель и батарею. Поэтому максимальная мощность составляет всего 17 лошадиных сил. А максимальная скорость Renault Twizy ZE 2018 года ограничивается на уровне примерно 80 километров в час.

Вот обзор Renault Twizy в Одессе:

Anaig Quick ANJ 3000 2019

ANAIG Quick ANJ3000 – компактный мобиль, предназначенный для передвижения по городу. У него достаточно просторный салон как для небольших внешних габаритов. На одном заряде батареи Anaig Quick ANJ3000 проезжает до 70 км.

Мобиль имеет два полноценных посадочных места, расположенных одно за другим. Электромобиль оснащен электромотором на 3 кВт (мощность 4 лошадиные силы).

Здесь можно посмотреть обзор этого электрокара:

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