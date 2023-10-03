Сплошная надежность на колесах: 3 марки авто, которые редко посещают СТО

Эти авто точно прослужат много лет

Благодаря постоянному развитию технологий и высоким стандартам производства современные автомобили становятся все более надежными. Однако даже среди надежных марок существуют такие, которые годами славятся своей безупречной репутацией.

Это авто, которые очень редко попадают в автосервис. В этой статье мы рассмотрим 3 марки автомобилей, которые можно считать настоящими символами надежности на колесах.

Honda CR-V

Honda CR-V – это популярный кроссовер производства японской автомобильной компании Honda, впервые представленный на рынке в 1995 году и с тех пор ставший одним из самых известных и популярных автомобилей в своем сегменте.

Honda CR-V имеет современный и стильный внешний вид с характерной решеткой радиатора, LED фарами и плавными линиями кузова в разных типах.

CR-V предлагается с разными типами двигателей, в частности, бензиновыми, дизельными и гибридными, в зависимости от рынка и года производства.

Автомобиль оснащен различными современными технологиями: системы безопасности, сенсорный экран, мультимедиа система и т.д.

Honda CR-V на протяжении многих лет остается популярным благодаря удобному дизайну, просторному салону, надежности и идеальной репутации производителя.

В этом видео эксперты рассказывают, стоит ли покупать Honda CR-V:

Toyota RAV4

Toyota RAV4 – это популярный компактный кроссовер, впервые выпущенный японской компанией Toyota еще в 1994 году. RAV4 является одним из основателей сегмента кроссоверов и стал популярным благодаря своему комбинированному характеру – способности функционировать одновременно и как легковой автомобиль, и как кроссовер.

Toyota RAV4 имеет узнаваемый агрессивный внешний вид с большой радиаторной решеткой, разными конфигурациями колес и стильными фарами.

RAV4 выпускают с разными типами двигателей, включая бензиновые, дизельные, плагин-гибрид и гибридные варианты. В последнее время все популярнее становится гибридная версия, поскольку она позволяет экономить топливо.

Благодаря своей надежности, комфорту и возможностям кастомизации, Toyota RAV4 остается одним из лидеров в своем классе и популярным автомобилем для многих водителей во всем мире.

Здесь подробно рассказывается о плагин-гибридном варианте Toyota RAV4:

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo – это компактный автомобиль, который производит немецкая автомобильная компания Volkswagen с 1975 года. Этот автомобиль принадлежит сегменту B-класса и является одним из самых популярных автомобилей во всем мире.

Polo выпускают в следующих типах двигателей: дизельный, бензиновый, гибридный, электро.

Салон Polo является удобным и функциональным, с достаточным количеством места для пассажиров и багажа. Машина оснащена современными технологиями, разными системами безопасности и навигации. Новейшие модели могут также иметь климат- и круиз контроль, сенсорную мультимедиа систему и т.д.

А для поклонников спортивного стиля вождения создана специальная версия Polo GTI с повышенной мощностью и улучшенной динамикой.

В этом видео подробно объясняют, сколько топлива тратит Volkswagen Polo 1.4 mpi на трассе:

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Toyota создает замену легендарному Land Cruiser, но вчетверо дешевле.