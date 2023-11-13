У семьи СБУшника, учинившего драку из-за песни Круга, немаленький автопарк: он интересно объяснил

Своим автомобилем, например, бабушка никогда не пользовалась

Журналисты раскопали много интересного о сотруднике СБУ Дмитрие Сиваке. Именно его называют одним из участников резонансной драки в Виннице.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции. Он "присмотрелся" к семье видного СБУшника и обнаружил, что, например, на бабушку Дмитрия Богданну Сивак, которой 75 лет, записан недешевый автомобиль.

По данным журналистов, данная женщина с 2021-го года владеет минивеном Volkswagen Caravelle 2018 года выпуска. Его приблизительную стоимость оценивают в 40-75 тысяч долларов.

"75-летняя женщина на этом авто не ездит и, по нашим данным, никогда не ездила", — утверждается в материале.

На отца контрразведчика Руслана Сивака записаны с 2020 года авто Volkswagen e-Golf 2019 года выпуска (~20 тысяч долларов) и с 2021 года – мотоцикл BMW R 1250 RT 2019 года выпуска (~ 17 тысяч долларов). При этом отмечается, что никаких данных о том, что бабушка или отец Дмитрия Сивака имели, или имеют бизнес, в реестрах нет.

Об автопарке семейства Сивак журналисты спросили у самого контрразведчика и вот, что он ответил:

"Если бы у Богданны Михайловны была Бентли Континенталь какой-то там большой, ну, без вопросов. И то — то не ваше дело. Она всю жизнь проработала, 40 лет, военной была", — сказал мужчина.

Затем Сивак направил их к своему адвокату. А когда они попросили контакты этого адвоката, сказал, что если они их не знают, то нечего звонить.

А еще Руслан Сивак убеждал, что такие публикации "Не ко времени. Есть же другие дела в стране".

Напомним, что в начале ноября Украины всколыхнул скандал, когда в одном из ресторанов Винницы подралась семьи ВСУшнкиа и СБУшника. Причиной конфликта стало то, что последние, отмечая день рождения, слушали на всю российский шансон — "Владимирский централ" и "Приходите в мой дом". Этому возмутились гости военного, который также отмечал свой день рождения в этот день. Впрочем, по словам свидетелей, на замечания стороны военного друзья и родственники спецслужбиста отреагировали агрессивно и завязалась драка.

Дмитрий Сивак

Напомним, ранее мы писали о том, что журналисты нашли в Испании дорогущее имущество одного из украинских военкомов и показали его.