В ресторане Винницы из-за песни Круга подрались бойцы СБУ и ВСУ (видео)

В результате драки четверо пострадавших

В Виннице в одном из местных заведений произошла массовая драка. Причиной стала русская музыка, а участники драки, предварительно, являются не простыми гражданами.

Об этом пишут местные СМИ. По их данным, инцидент произошел еще 4 ноября в ресторане "Арталь".

Утверждается, что в этот вечер в заведении праздновали дни рождения две группы людей — одни пришли на праздник к бойцу ВСУ, а другие к сотруднику СБУ.

"После того, как музыкальное сопровождение заведения в 22.00 закончило свою работу, гости услышали, как из VIP-зала (где отмечал день рождения сотрудник СБУ — Ред.) прозвучал российский шансон "Владимирский централ" в исполнении Круга", — указывается в материале.

Это и стало триггером для дальнейшего развития событий. Гости военного возмутились таким положением дел и сделали замечание друзьям СБУшника, но те якобы не отреагировали на это.

"Не обратили внимания на замечания и официанты и администрация Арталя. Об этом журналистам "20 минут" рассказали гости военного. Уже со временем редакция получила из собственных источников в полиции эти видео", — пишут журналисты.

На опубликованных кадрах закадровый голос подтверждает, что инцидент происходит именно в ресторане "Арталь", а на фоне слышен шансон. После склейки на кадрах уже разворачивается драка.

По словам гостьи военного, после того как она зашла в VIP-зал, чтобы сделать замечание, из него вышли мужчины, которые вступили в конфликт с друзьями военного. Якобы драку начали именно друзья сотрудника СБУ.

"Мы позвали охрану ресторана – они тоже только улыбнулись. Тогда вызвали полицию — но и те тоже лайтово ко всему отнеслись", — передает издание слова женщины-свидетеля.

Она же и добавляет, что в результате инцидента трем мужчинам из её компании понадобилась медицинская помощь. По информации из источников журналистов, среди пострадавших, сделавших замечание: военный, стоматолог и юрист.

Утверждается, что был еще и четвертый пострадавший, у которого диагностировали сотрясение мозга. Он, по данным СМИ, является отцом именинника, который якобы служит в военной контрразведке СБУ. Именно отец спецслужбиста якобы был инициатором драки и прослушивания шансона.

"Также у СБУшника было при себе наградное оружие, пистолет Glock-17, полученный в марте этого года от тогдашнего Министра обороны Алексея Резникова. Также в их компании было еще два работника контрразведки, которые устанавливаются нашей редакцией", — утверждают СМИ.

Согласно информации журналистов, факт инцидента уже подтвердили в правоохранительных органах. В комментарии их изданию спикер полицейского главка Зарина Маевская сообщила, что по данному делу уже открыто уголовное производство.

Руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в области обороны Алексей Рыхлюк в свою очередь сказал следуюещее:

"В настоящее время Винницкой специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона осуществляется процессуальное руководство по данному факту, — рассказал Алексей Рыхлюк. — В ходе досудебного расследования установлено, что действительно 4 ноября около 23 часов произошли определенные события, к которым возможно причастны сотрудники Службы безопасности, департамента контрразведки. Проведены первоочередные следственные действия, осмотр места происшествия, допрос свидетелей. В настоящее время даны письменные указания органа досудебного расследования поработать со свидетелями, провести ряд следственных действий. Это внедрение находится на личном контроле управления", — сказал он изданию.

Стоит отметить, что на данный момент ни на странице местной полиции, ни на странице прокуратуры нет никаких официальных комментариев по этому поводу.

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