У ресторані Вінниці через пісню Круга побилися бійці СБУ та ЗСУ (відео)

Внаслідок бійки четверо постраждалих

У Вінниці в одному із місцевих закладів сталася масова бійка. Причиною стала російська музика, а учасники бійки, попередньо, є не простими громадянами.

Про це пишуть місцеві ЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався ще 4 листопада у ресторані "Арталь".

Стверджується, що цього вечора у закладі святкували дні народження дві групи людей — одні прийшли на свято до бійця ЗСУ, інші до співробітника СБУ.

"Після того, як музичний супровід закладу о 22.00 закінчив свою роботу, гості почули, як із VIP-зали пролунав російський шансон "Владимирский централ" у виконанні Круга", — зазначається у матеріалі.

Це стало тригером для подальшого розвитку подій. Гості військового обурилися таким станом справ і зробили зауваження друзям СБУшника, але ті нібито не відреагували на це.

"Не звернули уваги на зауваження і офіціанти та адміністрація "Арталю". Про це журналістам "20 хвилин" розповіли гості військового. Вже згодом редакція отримала з власних джерел в поліції ці відео", — пишуть журналісти.

На опублікованих кадрах закадровий голос підтверджує, що інцидент відбувається саме в ресторані "Арталь", а на фоні чути шансон. Після склейки на кадрах вже розгортається бійка.

За словами гості військового, після того, як вона зайшла до VIP-зали, щоб зробити зауваження, з неї вийшли чоловіки, які вступили в конфлікт із друзями військового. Нібито бійку розпочали саме друзі співробітника СБУ.

"Ми покликали охорону ресторану — вони теж тільки усміхнулися. Тоді викликали поліцію — але й ті теж лайтово до всього поставилися", — передає видання слова жінки-свідка.

Вона ж і додає, що внаслідок інциденту трьом чоловікам із її компанії знадобилася медична допомога. За інформацією джерел журналістів, серед постраждалих, які зробили зауваження: військовий, стоматолог і юрист.

Стверджується, що був ще й четвертий постраждалий, у якого діагностували струс мозку. Він, за даними ЗМІ, є батьком іменинника, який нібито служить у військовій контррозвідці СБУ. Саме батько спецслужбіста нібито був ініціатором бійки та прослуховування шансону.

"Також СБУшник мав при собі нагородну зброю, пістолет Glock-17, отриманий в березні цього року від тодішнього Міністра оборони Олексія Резнікова. Також в їх компанії було ще два працівник контррозвідки, які встановлюються нашою редакцією", — стверджують ЗМІ.

За інформацією журналістів, факт інциденту вже підтвердили у правоохоронних органах. У коментарі їх виданню речник поліцейського главку Заріна Маєвська повідомила, що по цій справі вже відкрито кримінальне провадження.

Керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури в галузі оборони Олексій Рихлюк у свою чергу сказав таке:

"На даний час Вінницькою спеціалізованою прокуратурою в сфері оборони Південного регіону здійснюється процесуальне керівництво за даним фактом, — розповів Олексій Рихлюк. — В ході досудового розслідування встановлено, що дійсно 4 листопада біля 23-ї години відбулися певні події, до яких можливо причетні співробітники Служби безпеки, департаменту контррозвідки. Проведені першочергові слідчі дії, огляд місця події, допит свідків. На даний час дані письмові вказівки органу досудового розслідування попрацювати зі свідками, провести ряд слідчих дій. Це впровадження перебуває на особистому контролі керівництва", — сказав він виданню.

Варто зазначити, що на даний момент ні на сторінці місцевої поліції, ні на сторінці прокуратури немає жодних офіційних коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в 3-й ОДШБ різко відповіли на випади Фаріон у бік російськомовних воїнів.